Angela Merkel kommt wieder zu den Bayreuther Festspielen

BAYREUTH - Sie ist Stammgast und treue Besucherin der Wagner-Festspiele, und auch in diesem Jahr lässt sich die Bundeskanzlerin das Spektakel nicht entgehen: Angela Merkel kommt Ende Juli zur Eröffnung nach Bayreuth. Sie ist nicht die einzige Spitzenpolitikerin unter den Gästen.

Die Kanzlerin und Ehemann Joachim Sauer sind seit Jahren bei den Festspielen auf dem Grünen Hügel zu Gast. © Nicolas Armer/dpa



"Die Liste der Premierengäste wird erneut von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel angeführt", teilte die Stadt am Dienstag mit. Merkel gilt als großer Wagner-Fan und gehört zusammen mit ihrem Mann Joachim Sauer zu den Stammgästen auf dem grünen Hügel.

Schauspieler und Spitzenpolitiker geben sich Klinke in die Hand

Aus der Bundesregierung wird außerdem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet, die bayerische Staatsregierung ist unter anderem mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) vertreten. Auch Söders Vorgänger im Ministerpräsidentenamt, Edmund Stoiber und Günter Beckstein (beide CSU), stehen nach Angaben der Stadt auf der Gästeliste.

Das Gleiche gilt für Franz Herzog von Bayern und Gloria Fürstin von Thurn und Taxis und die Schauspieler Michaela May, Udo Wachtveitl und Harald Krassnitzer. Die Festspiele beginnen traditionell am 25. Juli - in diesem Jahr mit einer neuen Inszenierung des "Tannhäuser".

