Bardentreffen 2019: Diese Bands sollten Sie nicht verpassen

NÜRNBERG - Tango, Hip-Hop-Beats und Ukulelen-Klänge: Vom 26. bis 28. Juli steht in Nürnberg wieder Musik aus der ganzen Welt auf dem Programm. Beim Bardentreffen werden an den zahlreichen Veranstaltungsorten Künstler aus 20 verschiedenen Ländern spielen. Wir haben zehn Acts ausgewählt, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Die schwedische Pianistin und Sängerin Aino Löwenmark und die südafrikanische Geigerin und Sängerin Hanmari Spiegel zaubern gemeinsam als Fjarill zauberhafte Musik fürs Herz, zum Entspannen, Augen schließen und Seufzen. Die beiden treten am Samstag ab 16.15 Uhr in St. Katharina auf.

Wer eher das Kontrastprogramm dazu sucht, dem sei Monobo Son ans Herz gelegt. Die Combo spielt am Freitag auf der Insel Schütt und lockt mit einer explosiven Mischung aus Latin-Grooves, Elektro-Pop, HipHop-Beats, poppigen Rhythmen und schwerem Gebläse.

Welche weiteren Acts Sie nicht verpassen sollten, verrät die Kulturredaktion der Nürnberger Nachrichten in unserer Bildergalerie:

Zusätzlich sei allen Interessierten das 130 Seiten starke Programmheft zu empfehlen, das es an den Vorverkaufsstellen, der Kulturinfo im Künstlerhaus und in den Plattenläden der Stadt zu kaufen gibt. Es versammelt alle Infos, einen kompakten Spielplan zum Rausreißen und in die Hosentasche stecken sowie Interviews mit Bands.

