"Blase der Glückseligkeit": Warme Worte für das Poetenfest

Autoren schwärmen vom Flair des Erlanger Lesefestivals - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zahlreiche Besucher kamen am Wochenende zum Erlanger Poetenfest und lauschten den Autoren bei ihren Lesungen. Wie Literaten und Moderatoren das Festival in der Hugenottenstadt erlebten, verraten sie in unserer Umfrage.

Zwei Nachmittage lang genossen Autoren und ihr Publikum beim 39. Erlanger Poetenfest die Lesungen unter freiem Himmel. Von dem bisschen Nieselregen am Sonntag ließen sich weder Poeten noch Besucher abschrecken. Insgesamt mehr als 13.000 Besucher zählte das Organisations-Team. Damit ist das diesjährige Festival eines der bestbesuchten Poetenfeste.

Wir haben uns auf dem Poetenfest umgehört. Klicken Sie sich durch unsere Umfrage:

ruf/bin