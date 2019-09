Das Ding der Woche: Der Musikfilm "John & Yoko"

Berührende Dokumentation über die Entstehungsgeschichte des Albmus "Imagine" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zu den bekanntesten Songs von John Lennon zählt die Friedenshymne "Imagine". Eine Dokumentation erzählt, wie es dazu kam.

1971 veröffentlichte John Lennon sein visionäres Album „Imagine“. Um dessen Entstehungsgeschichte kreist der bewegende Dokumentarfilm "John & Yoko – Above Us Only Sky" von Michael Epstein. Er thematisiert die Zeit, in der sich John Lennon von den Beatles emanzipierte.

Eine wichtige Rolle spielt dabei natürlich auch Yoko Ono, die sein Interesse für Kunst und politische Aktionen weckte. Es geht in diesem Film also auch um Deutungshoheit. Denn auch noch 50 Jahre nach der Hochzeit mit John Lennon muss sich die kreative Witwe gegen Vorwürfe von Beatles-Fans wehren, sie sei schuld am Ende der Fab Four. Der Film will Onos wichtige Rolle bei Lennons Selbstfindungsprozess deutlich machen, aber auch ihren künstlerischen Einfluss. Tatsächlich sind John & Yoko das beste Beispiel für eine künstlerisch-kreative Paarbeziehung.

Den eigentlichen Schatz des Films aber bilden bisher unveröffentlichten Studio- und Filmaufnahmen. Man kann John Lennon dabei zusehen, wie er mit George Harrison, Klaus Voorman und anderen in lockerer Atmosphäre die Songs für das "Imagine"-Album entwickelt und aufnimmt. Ein aufschlussreicher Musikfilm. (DVD/Blu-ray bei Universal Music)

