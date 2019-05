Das ist der Termin für die Blaue Nacht 2020

NÜRNBERG - Die Blaue Nacht zog auch 2019 wieder rund 100.000 Menschen in die Nürnberger Innenstadt. Zwischen Kunst und Kultur ist den Besuchern alles geboten, das Highlight stellt die farbenprächtige Projektion der Kaiserburg dar. Nun wurde der Termin für 2020 bekanntgegeben.

Seit der Jahrtausendwende gibt es die Blaue Nacht in Nürnberg. Zum damaligen 950-jährigen Stadtjubiläum wurde das bildgewaltige Spektakel aus Kunst und Kultur ins Leben gerufen und ist inzwischen aus dem Nürnberger Veranstaltungsprogramm nicht mehr wegzudenken.

Aufgeteilt in drei Teile "Altstadt Süd", "Altstadt Nord" und "Altstadt Ost" sind den Besuchern verschiedene Highlights geboten. Darunter fallen unter anderem die Video-Projektionen an der Kaiserburg oder die zahlreichen Museen, die Teil der Blauen Nacht sind.

Rund 100.000 Besucherinnen und Besucher waren im Jahr 2019 bei der Blauen Nacht in Nürnberg dabei, im kommenden Jahr rechnet man erneut mit einem enormen Besucheraufkommen. Passend dazu wurde der Termin für die Blaue Nacht 2020 bekannt gegeben.

So findet die Blaue Nacht im nächsten Jahr nicht am ersten Mai-Wochenende, sondern Ende April statt. Die Veranstalter haben sich auf Samstag, den 25. April festgelegt. Und auch der Termin für das Jahr 2021 ist bereits festgelegt. Dann findet die Blaue Nacht am Samstag, den 24. April statt.

