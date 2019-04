Pauline Kästner, 1990 in Halle geboren, hätte nie gedacht, dass sie einmal auf einer Bühne landen und damit ihr Geld verdienen würde. Auch, weil sie der Meinung war, dass es in der Welt wichtigere Dinge als Theater gibt: "Sicher, ich liebe den Beruf, aber die Leute, die Leben retten, am offenen Herzen operieren, sind wohl doch etwas wichtiger." Schleichend kam sie trotzdem dazu, über Umwege. Zunächst war da der Kinderchor der Stadt Halle, dann "verliebte" sie sich ins Schauspiel beim Festival "Theater der Welt" und später fand sie sich auf der Mendelssohn-Bartholdy-Hochschule in Leipzig wieder. ©