Turnus: jährlich

Termin: Finale: 18. Mai 2019 in Tel Aviv

Kurzbeschreibung: Der Eurovision Song Contest (ESC) ist ein internationaler Musikwettbewerb und findet seit 1956 üblicherweise jeweils im Land des Vorjahressiegers statt. 2013 wurde er in Malmö (Schweden) ausgetragen, 2014 in Dänemark. Gastgeber 2015 ist Österreich.



Bisherige deutsche Siegerinnen:

2010 in Oslo: Lena ("Satellite");

1982: Nicole ("Ein bisschen Frieden").

Internet: http://www.eurovision.de/

