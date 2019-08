Ihr Hit "Twist In My Sobriety" aus den 80er Jahren - einer der wenigen Popsongs, in dem eine Oboe vorkommt - ist unvergessen. Die britische Singer/Songwriterin mit der unverkennbar dunklen Stimme ist heute noch im Geschäft und kommt am 30. September in die Nürnberger Meistersingerhalle.



