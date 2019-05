Die Meister im Poetry-Slam

Die bayerische Szene traf sich im Erlanger E-Werk zum Wettkampf. - vor 53 Minuten

ERLANGEN - Der weiße Fleck auf der poetischen Landkarte ist ausgemalt: Endlich war auch Erlangen Austragungsort eines Bayernslams, bei dem die markantesten Reimschmiede sich gegenseitig die kühnsten, witzigsten oder hintersinnigsten Metaphern und Kalauer um die Ohren schlagen.

Rap-Poeten: Die Gewinner des Bayernslam, Sieger Philipp Potthast (Mitte) und die zweitplatzierte Maron Fuchs sowie Steven. © Foto: Reinhard Kalb



Nach der Vorrunde im E-Werk (das den bayerischen Poetry-Slam-Wettbewerb veranstaltete) trafen sich die neun Finalisten in der zum Platzen gefüllten Heinrich-Lades-Halle zum Showdown. Die souveränen Moderatoren Kati Mock und Lucas Fassnacht führten durch den kurzweiligen Abend und stellten noch mal alle Regeln klar: Die von der Muse Geküssten dürfen nur Selbstverfasstes binnen sechs Minuten von sich geben. Kostüme und Musik sind tabu, ebenso das Mitbringen von Tieren oder sonstige Ablenkungsmanöver.

Was wird geboten? Lyrik, Prosa, Solodramen, freihändig vorgetragen, vom Blatt gelesen oder im Stegreif improvisiert. Die Musentöchter sind eindeutig in Unterzahl, zwei Poetinnen treten gegen sieben Dichter an. Nur ein Slammer hat ein reifes Alter erreicht. Das Gros der Dichter ist in den Zwanzigern und Dreißigern. Was noch auffällt: Brillenträger überwiegen, und diese tragen ausnahmslos Hornbrillen.

Inhaltlich reicht die Bandbreite von der Tirade in perfektem Schwäbisch über die launige Erzählung bis zum Rap, von der krachend scheiternden Liebesgeschichte über die Unterfunktion der Schilddrüse oder die Tücken der Inklusion bis zur Nestwärme der Altherren-WG. Ein Loblied auf Erlangen mit seinem Bier und den Bierleichen darf nicht fehlen.

In die Endrunde schaffen es der Münchner Philipp Potthast (24) mit einem atemberaubenden Rap; Maron Fuchs (Bamberg) mit ihrer Erkenntnis "Große Mädchen weinen nicht"; und Steven (Bayreuth) mit seinem Loblied aufs Nichtstun. Das finale Kopf-an-Kopf-Rennen entscheidet schließlich Philipp Potthast. Maron Fuchs tröstet sich mit der Gewissheit: "Ich habe es dreimal hintereinander ins Finale geschafft. Damit bin ich dreimal Bayerns beste Frau."

REINHARD KALB