Dr. Alban und Haddaway: Tausende feiern auf 90er-Party am Airport

Partygänger tanzten am Flughafen Nürnberg zu Disco-Beats und 90er-Hymnen - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Haddaway, Captain Hollywood, Dr. Alban: Für viele Fans der 90er-Jahre ging am Samstag ein Traum in Erfüllung, denn einige der bekanntesten Vertreter des Eurodance heizten am Flughafen Nürnberg ein. 7000 Partygäste tanzten zu Techno-Rhythmen und Pop-Refrains und machten sich auf eine Zeitreise in ihre Jugend.

Es sind die Jugend-Helden vieler Nürnberger Nostalgiker: Haddaway, Dr. Alban, Oli P. und andere Künstler produzierten in den 90er-Jahren Chart-Hits am laufenden Band. Zum 90s-Festival am Nürnberger Flughafen strömten 7000 Menschen vor die Bühne, um mit den Helden ihrer Jugend ausgelassen zu feiern. Wir haben die Bilder der wilden Party!

tok