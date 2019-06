Elvis, Kiss und Co.: Große Stars auf Frankens kleinen Bühnen

Seit Jahrzehnten verirren sich Stars in viele Kleinstädte der Region - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es ist ein großes Glück für eine kleine Stadt: Gestandene Größen des Pop und Rock, Musiker von Weltformat wie AC/DC und Michael Jackson spielten in den vergangenen Jahren auf kleinen Musik-Bühnen in der Region - oder auch im ehemaligen Kuhstall der Gemeinde. Das waren die Auftritte der ganz großen Stars!

Was früher als Sensation galt, ist heute fast schon Normalität im Rockgeschäft: Weltbekannte Stars treten gerne auch mal in kleinen Ortschaften auf. Okay, bei Festivals von Woodstock bis Wacken ist man das gewohnt. Aber dass Sting in Forchheim ein Konzert gibt oder die Beach Boys auf Burg Abenberg, das ist auch heute noch die Ausnahme. Wir haben ein bisschen in unserem Rock-Archiv gekramt und ein paar schöne Souvenirs gefunden.