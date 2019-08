Endspurt beim NN-Kunstpreis

NÜRNBERG - Den Rekord von über 14 000 Besuchern vor drei Jahren wird die Ausstellung zum 27. Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten wohl nicht knacken. Aber auch die aktuelle Schau ist ein absoluter Publikumsrenner. Genau 10 794 Besucher wurden bis zum vergangenen Sonntagabend gezählt, der Toptag war der 14. August mit 555 Kunstinteressierten. Und nicht selten konnte man in den vergangenen Wochen ganze Grüppchen vor dem Einlass sehen, die sich zur gemeinsamen Besichtigung verabredet hatten.

Blick in die NN-Kunstpreis-Schau, die am Sonntag zu Ende geht. © Foto: Roland Fengler



"Die Ausstellung läuft super", freut sich Barbara Heiserer vom Kunsthaus, wo die insgesamt 94 Arbeiten von 84 Malern, Zeichnern, Bildhauern sowie Gold- und Silberschmieden noch bis einschließlich Sonntag, 1. September, zu sehen ist. Und eine Bestmarke ist doch schon aufgestellt: 35 Werke – so viele wie noch nie – wurden bereits verkauft. Von dem Erlös in Höhe von 53 240 Euro gehen 75 Prozent direkt an die Künstler.

Die überaus positive Resonanz schlägt sich auch im Gästebuch nieder. Neben ein paar kritischen Anmerkungen zu den Jury-Entscheidungen finden sich da vor allem Lob und Dank für eine "sehr gute", "vielseitige" und "entdeckungsreiche" Ausstellung "mit starken Arbeiten" und "vielen neuen Künstlern".

Und was nicht jedes Jahr klappt: Diesmal konnten alle drei Hauptpreisträger zu Künstlergesprächen kommen, die das Publikum sehr interessiert verfolgte. Auch die Gemälde von André Debus und Simon Kellermann, die für ihre Selbstporträts beide mit dem 2. Preis ausgezeichnet wurden, markiert ein roter (Verkauft-)Punkt. Die von der Decke herabhängende, sanft rotierende Skulptur "pole" von Urban Hüter, der den 1. Preis erhielt, hätte wohl ebenfalls einen Liebhaber gefunden. "Toll, kaufe ,pole’, wenn ich Platz hätte", hat ein Besucher als besonders netten Gruß ins Gästebuch notiert.

InfoKunsthaus, Nürnberg, Königstr. 93; bis 1. Sept., tägl. 10–18, Mi. bis 20 Uhr.

