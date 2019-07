"Fantasiatango": Akkordeonistin Johanna Juhola im Interview

NÜRNBERG - Die finnische Akkordeonistin Johanna Juhola spricht über ihren speziellen Fantasie-Tangostil, die Folklore ihrer Heimat und ihre farbenfrohe Garderobe.

Johanna Juhola (41) ist eine finnische Akkordeonistin, die laut ihrer Agentur in ihren Klangwelten die Tango-Cafés von Buenos Aires mit den düsteren finnischen Wäldern vermischt. Sie kombiniert elektronische Sounds mit akustischen Instrumenten. Dabei passt ihre farbenfrohe Bühnengarderobe zu ihrem verspielten Spiel. © Foto: Sami Perttila/PR



Am Sonntag wird die finnische Akkordeonistin Johanna Juhola beim Nürnberger Bardentreffen mit ihrem Trio Reaktori in der Katharinenruine auftreten (18.30 Uhr). Vorher erzählte sie im Interview von ihrer musikalischen Sozialisation und von ihren grenzüberschreitenden Musik-Projekten.

Johanna, wie sind Sie an das Instrument Akkordeon geraten?

Juhola: Als Kind musste ich Klavier lernen. Dann nahm ich bei einem Sommercamp an einem Workshop für Akkordeon teil und war begeistert von den Möglichkeiten, die dieses Instrument bietet. Vor allem deshalb, weil unser Lehrer uns zum freien Improvisieren ermunterte. Später studierte ich an der Sibelius-Akademie in Helsinki und wurde Profi-Musikerin.

Das Akkordeon gilt für viele immer noch als sehr traditionsbelastetes und konservatives Musikinstrument. Ich vermute, Sie sehen das anders?

Juhola: Ich respektiere und höre auch gerne die finnische Folklore. Doch ich wollte nicht bei alten Traditionen stehen bleiben, sondern mich musikalisch immer weiterentwickeln. Heute hat das Akkordeon auch seinen Platz in der Avantgarde gefunden.

Sie nennen Ihr musikalisches Projekt "Fantasiatango". Was darf man darunter verstehen?

Juhola: Ich bekam 2007 den spannenden Auftrag, die Eröffnung des Eurovision Song Contests in Helsinki musikalisch zu bestreiten. Die Produzenten wollten eine Mischung aus Tango und Fantasy. Dabei habe ich gemerkt, dass das genau die Kombination ist, die ich in meinen Konzerten schon immer angepeilt hatte.

Farbliche Akzente und Kritik der Puristen

Würden Sie gerne einmal als Vertreterin Finnlands beim Eurovision Song Contest auftreten?

Juhola: Da muss ich leider passen, weil ich keine Sängerin bin. Es würde mich aber reizen, einen Song für einen anderen Künstler zu schreiben, der dann am ESC teilnimmt.

Ein wesentlicher Teil Ihrer Bühnenperformance ist das farbenfrohe und etwas exzentrische Auftreten. Wie kam es dazu?

Juhola: Es hat mich schon immer gestört, dass die Bühnenvorhänge einheitlich in schwarz gehalten sind. So fand ich es sinnvoll, dass wenigstens die auftretenden Personen einen farblichen Akzent setzen.

Warum integrieren Sie elektronische Sounds in Ihre Arrangements? Fürchten Sie nicht die Kritik von Puristen?

Juhola: Es hat sich bisher bei mir noch niemand gemeldet. Der Reiz liegt ja gerade im Kontrast von traditionellen und modernen Klängen. Durch die Video-Sequenzen kann ich sogar mit mir selbst im Quartett auftreten.

"Besondere Energie"

Bevorzugen Sie Auftritte in kleinen Clubs oder bei großen Festivals?

Juhola: Ich mag beides. Im kleinen Club hat man die Chance, den Leuten in die Augen zu schauen; von einem großen Publikum geht dagegen eine besondere Energie aus.

Sollte man vor der Bühne eine Tango-Tanz-Zone freihalten?

Juhola: Bisher hatten wir sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt Säle, wo die Menschen lieber ruhig zuhören wollen; es gibt aber auch Abende, wo plötzlich eine Reihe von Leuten zu tanzen anfängt. In einem meiner Songs vergleiche ich den Tango übrigens mit einem Wrestling-Kampf, in einem anderen Stück mit einer vierminütigen Liebes-Affäre.

Mit Kimmo Pohjonen wird ein weiterer Akkordeonspieler aus Finnland beim Bardentreffen auftreten. Manche bezeichnen ihn als Jimi Hendrix des Akkordeons. Mit welchem Musik-Superstar würde Sie gerne verglichen werden?

Juhola: Meine Affinität zu Größen des Pop- und Rock-Business ist beschränkt; insofern fällt es mit schwer hier ein Idol oder eine Bezugsperson zu nennen.

Interview: Wolfgang Reitzammer