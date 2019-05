Dürer lebt! Er ist auf Straßenschildern, Flugzeugen und Maßkrügen verewigt, Nürnbergs berühmtester Künstler taugt auch heute noch als prima Werbebotschafter und regionale Identitätsfigur. Zu sehen ist das in unserer Bildergalerie, die dem Alten Meister in modernen Zeiten auf der Spur ist.

Ob Konzerte, Ausstellungen oder Großevents: nordbayern.de präsentiert eine Auswahl für den Terminkalender in Bildern.

Die Kommissare Lannert und Bootz müssen in diesem Fall herausfinden, was eine Altenpflegerin mit dem natürlich wirkenden Ableben zweier ihrer Patienten zu tun hat. Im Zuge dessen blicken die Ermittler tief in das Leben einer sehr zerbrechlichen Frau und machen überdies Bekanntschaft mit dem harten Alltag eines mobilen Pflegedienstes.