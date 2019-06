Fünf Jahre Projekt 31

NÜRNBERG - "5 Jahre Projekt 31" heißt es am kommenden Samstag, 22. Juni, An den Rampen 31. Von 14 bis 22 Uhr wird die dreispurige Straße vorm Haus für den Verkehr gesperrt.

Alternative Kultur in Gibitzenhof: Das Projekt 31. © Rurik Schnackig



Es werden Buden und eine Bühne aufgebaut, auf der die Livebands Absoluth (Rap), Akne Kid Joe (Punk), Gipsy Mafia (Hip-Hop), Wrackspurts (Grunge), Harry Gump (Singer/ Songwriter) und Wollstiefel (Acoustic Punk) aufspielen.

Neben den Konzerten gibt es Vorträge und Infoveranstaltungen. Für die kleinen Besucher steht eine Hüpfburg bereit, zudem wird es einen Graffiti–Workshop für Kinder geben. Außerdem wird Vapca (VeganAnarchoPunkCooking Action) den Grill anwerfen und vegane Steaks kredenzen. Der Kochgruppe eilt ein vorzüglicher Ruf voraus, unter anderem finanzierte sie mit ihrem fliegenden Catering-Service in den Anfangstagen des P31 die monatliche Miete mit.

Ab 22 Uhr geht es dann in der Innenstadt weiter – mit der Aftershow- Party "Don’t go breaking my heart" in der Kantine des Künstlerhauses (Königstraße 93), die ausschließlich von Plattenauflegern bestritten wird, die im P31 aktiv sind oder es mal waren.

