Geheimtipps: So wird das Bardentreffen zum Highlight!

Schattenplätze, Essens-Hot-Spots und Interviews - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Ob zum ersten Mal zu Gast, oder als langjähriger Barden-Fan: Bei dem Überangebot an Kunst, Kultur und Musik am Wochenende in Nürnberg kann man schon mal den Überblick verlieren. Wir helfen aus.

Beim Bardentreffen gibt es an jede Ecke eine andere Attraktion. © Horst Linke, NN



Natürlich können Besucher einfach Teil der Menge werden und sich mitziehen, wohin es sie eben verschlägt. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken, von unterschiedlichsten Musikauftritten bis hin zu besonderen Aktionen von Bars und Geschäften. Und wenn sich nach dem ganzen Flanieren der Hunger meldet, gibt es unzählige kulinarische Optionen, durch die man sich durchprobieren kann.

Mehr zum Thema: Schlemmen am Bardentreffen: Drinks und Leckerbissen zur Weltmusik

Das Bardentreffen ist schon lange ein absolutes Highlight der Nürnberger Stadtszene und wird wohl auch dieses Jahr viele Menschen aus der Region anziehen. Doch bei dem bunten Treiben in der gesamten Innenstadt kann man schnell den Überblick verlieren - und so sehenswerte Shows oder einzigartige Highlights verpassen. Mit diesen zehn Tipps sind sie für das diesjährige Bardentreffen gut gewappnet. Ob geheime Schattenplätze, Food-Tipps oder spannende Interviews: Mit diesem Leitfaden verpassen Sie nichts.

mlk