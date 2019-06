Getanzte Stadtführung durch Nürnberg

NÜRNBERG - Vor zwei Jahren erst wurde das Jugendtanzensemble gegründet. Seither hat die Truppe, die sich unabhängig von einer Schule als Projekt des Tanzerei-Vereins ihrer Leidenschaft widmet, schon einige Projekte auf die Beine gestellt. Als einer der Gewinner des "Open Calls" 2018, bei dem Ideen für die Kulturhauptstadt Nürnberg gesammelt wurden, zeigt das Ensemble nun seine getanzte Stadtführung.

Die Straße der Menschenrechte (Kartäusergasse) ist Ausgangspunkt für die getanzte Stadtführung. © Foto: Hans Grasser



16 Tänzerinnen und Tänzer zwischen 15 und 20 Jahren haben die Idee schon seit einem Jahr gemeinsam mit ihren Leiterinnen Manuela Liszewski und Lina Wagner entwickelt: Warum nicht die wichtigen Orte (und was wichtig ist, entschieden die Jugendlichen!) der Stadt jeweils mit einer Tanzperformance erkunden und so für die Zuschauer neu erfahrbar machen?

Seit dem Frühjahr wird intensiv geprobt, nicht immer Open Air natürlich. Aber der jeweilige Ort, seine Ausdehnung, seine Situation in der Stadt wird bei den Choreografien natürlich berücksichtigt. Und es geht explizit nicht nur um die schönen Orte, sondern auch um wichtige Plätze mit negativer Geschichte, die die Jugendlichen neu in den Fokus rücken wollen.

Los geht es am 30. Juni um 16 Uhr in der Straße der Menschenrechte, falls es regnet, ist der Ausweichtermin am 7. Juli angesetzt. Wobei am Wochenende wohl eher die Hitze eine Herausforderung für die Tänzerinnen und Tänzer und ihre Zuschauer wird.

Die Tour soll quer durch die Nürnberger Innenstadt gehen. Dass Tanz eben nicht nur was Schönes fürs Auge ist, sondern bewegte Körper auch einen neuen Blickwinkel auf die Umgebung schaffen, wollen die engagierten Jugendlichen zeigen. Ihre Choreografien erinnern auch an die Menschen, die den jeweiligen Ort geprägt haben oder prägen und versuchen die Geschichte einzufangen.

Die Führung ist kostenlos, Infos unter www.jugendtanzensemble.de

