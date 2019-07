Graham Nash in Nürnberg: Intimer Abend mit dem Simple Man

NÜRNBERG - Während Neil Young den ewig jungen Anarcho-Hippie gibt, David Crosby als exzentrischer Songbastler unterwegs ist und Stephen Stills seine alte Freundschaft mit Judy Collins pflegt, sieht sich Graham Nash als simple man, der simple Songs vorträgt. Im ausverkauften Serenadenhof bewies er allerdings, dass man auch mit einfachen Dingen einen magischen Sommerabend gestalten kann. Die Nostalgie-getränkte Best-Of-Show hatte nur einen Nachteil: dass sie zu schnell vorbei war.

Graham Nash bei seinem bejubelten Konzert in Nürnberg. Foto: Peter Roggenthin.



Rechtzeitig zum 50-jährigen Geburtstag des Woodstock-Festivals rückt mit Crosby, Stills, Nash & Young eine Band wieder in den Fokus, die den Sound dieser Epoche entscheidend mitgeprägt hat. Leider sind die vier Herren derzeit nicht beste Freunde, sodass man sich mit Solo-Auftritten begnügen muss.

Beim Live-Auftritt im ausverkauften Nürnberger Serenadenhof hat Graham Nash an seiner Seite zwei ausgewiesene Top-Instrumentalisten, die schon mit der CSN-Band auf Burg Abenberg spielten. Todd Caldwell ist ein einfühlsamer Hammondorgel-Flüsterer und Shane Fontayne entlockt seinen Gitarren weiche Pedal-Steel-Töne, sanfte Akustik-Licks und verzerrte Solo-Passagen. Die Überraschung: Das Trio präsentiert auch dreistimmigen Harmonie-Gesang, der verdammt nahe am Original ist.

Ende der 1960er Jahre hatten Willy (so sein Spitzname) die Musik und die Liebe an die Westküste der USA gezogen, nun ist er ein Englishman in New York, der auch die politischen Verhältnisse in beiden Ländern aufmerksam beobachtet. Für den aktuellen US-Präsidenten und den frisch gekürten Premierminister hat er im Konzert lediglich ein resignatives Schulterzucken parat.

Die Setlist des intimen Abends enthält praktisch nur Songs aus den 60er- und 70er-Jahren; darunter ein Rückblick auf seine Zeit mit den Hollies ("King Midas In Reverse") und eine dynamische Hommage an die Beatles ("A Day In The Life") – wohl ein Hinweis auf das Qualitäts-Niveau, das er gerne mit den Hollies erreicht hätte. Selbstkritisch auch der Kommentar zu seinem kommerziell erfolgreichsten Song "Just a song before I go": "Den habe ich aufgrund einer Wette innerhalb von dreißig Minuten im Warteraum des Flughafens von Maui geschrieben".

Musikalische Verweise auf seinen Kumpel Stephen Stills mischten sich mit einem nachträglichen Geburtstagsständchen für seine große Liebe Joni Mitchell ("Our House") und einer Erinnerung an Buddy Holly ("Everyday"). Vom aktuellen Album von 2016 spielt er nur einen Song. Graham Nash ist mit 77 Jahren noch sehr gut bei Stimme und beeindruckt durch sein unprätentiöses Auftreten und seinen künstlerischen Anspruch. Bei der Zugabe ist mit "Teach Your Children" alles wie vor 50 Jahren: Love, Peace & Happiness.

