Etwa 75.000 Besucher drängten sich am Sonntagabend in den Nürnberger Luitpoldhain, um den Klängen des Klassik Open Airs zu lauschen. Dirigentin Joana Mallwitz entführte die Zuhörer zusammen mit der Staatsphilharmonie auf eine Reise in die Welt der "West Side Story". Wir haben die Bilder!