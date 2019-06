Seit mehr als 40 Jahren steht Joe Jackson auf den Bühnen dieser Welt. Der Brite steht für Vielfältigkeit in der Musik: Von Punk, Jazz, Ska oder sogar klassischer Musik. Der 64-Jährige, der sein neues Album "Fool" erst in diesem Jahr veröffentlichte, steht daher für eine musikalische Zeitreise, wie nur wenige Künstler. Seit Februar tourt der Musiker aus Burton durch die USA und Europa und machte dabei am Sonntag Halt im Nürnberger Serenadenhof.