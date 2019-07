Konkurrenz für "4 Blocks": Netflix startet neue Serie "Skylines"

Am 27. Septemer erscheint das Drama um Drogen und Rapstars in Frankfurt - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Koks, Goldkettchen und hohe Geldsummen gibt es im Trailer zur neuen Netflix-Serie "Skylines" als kleinen Vorgeschmack zu sehen. Fans von Clan-Kriminalität und Rap-Musik müssen sich aber noch etwas gedulden. Die ersten sechs Folgen gibt es erst ab 27. September auf der Streamingplattform zu sehen.

Die Frankfurter Skyline wird zum Schauplatz eines Dramas um Kriminalität im Rap-Millieu. © Boris Roessler/dpa



Der kurze Clip erinnert stark an die erfolgreiche Serie "4 Blocks", die die organisierte Kriminalität in Berlin-Neukölln thematisiert. Auch in "Skylines" geht es um dubiose Geschäfte von Clans, diesmal allerdings in Frankfurt. Hip-Hop-Produzent Jinn wird in der neuen Serie in das organisierte Verbrechen verwickelt, als der kriminelle Bruder eines Platten-Label-Inhabers aus dem Exil zurückkehrt - und Geld haben will.

Die Darsteller sind durchaus keine Unbekannten: "Tatort"-Kommissar Richy Müller, Edin Hasanovic ("Nur Gott kann mich richten"), Murathan Muslu und Erdal Yildiz sind unter anderem mit von der Partie. Die ersten sechs Folgen (à 50 Minuten) veröffentlicht Netflix am 27. September 2019. Gedreht wurden viele Szenen großteils in der Mainmetropole, aber auch in Berlin. Regie führten Max Erlenwein ("Schwerkraft") und Soleen Yusef ("Haus ohne Dach").

evo