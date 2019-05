Pothead: Zwei Amis (Jeff und Brad), die Anfang der 1990er Jahre in Berlin gestrandet sind und die mit wechselnden deutschen Schlagzeugern (derzeit: Robert Puls) ganz großartige, schnörkellosig-lässige Rockmusik spielen. Nicht erst, seit sie ihre eigene Plattenfirma gegründet haben, machen sie alles selbst. Einmal im Jahr spielen Pothead rituell in Nürnberg im Hirsch, 2019 ist das am 17. Mai der Fall. Dicker Tipp für alle, die diesen ewigen Geheimtipp noch nicht kennen (alle anderen gehen eh hin). © Andreas Torneberg