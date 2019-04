Mit einem emotionalen und spannungsgeladenen Fall nehmen Oliver Mommsen als Nils Stedefreund und Sabine Postel als Inga Lürsen Abschied von der sonntäglichen Krimi-Bühne im Ersten. In ihrem letzten Einsatz gerät eine brisante Episode aus Stedefreunds gut gehüteter Vergangenheit ans Tageslicht, was zwischen den Kommissaren für viel Zwist sorgt.

In "Inferno" stirbt eine Ärztin in der Notaufnahme einer Klinik. Die Kommissare gehen der Sache auf den Grund. Der innerlich in Flammen stehende Faber unternimmt die üblichen Alleingänge und begibt sich dabei sehenden Auges in akute Lebensgefahr.