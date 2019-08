Kunstparcours wird in Schwabach eröffnet

Die elfte Auflage der Biennale Ortung zeigt Kunstwerke an ausgewählten Schauplätzen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Orte, die sonst oft gar nicht zugänglich sind, und Kunstwerke, die eigens für diese Schauplätze geschaffen wurden: Das Konzept des Schwabacher Kunstparcours Ortung verspricht vom 3. bis 18. August interessante Einblicke.

Zwei Figuren, die an jüdische Golems erinnern, und ein Netz. Ines Fiegert stellt mit ihrem in der Alten Synagoge aufgebautem Werk die richtigen Fragen: Werden wir im Netz gehalten oder gefangen? © Foto: Michael Husarek



Ob das Volksbegehren "Rettet die Bienen" Pate gestanden hat? Bienen spielen jedenfalls eine tragende Rolle bei der elften Auflage der Kunstbiennale Ortung in Schwabach. Gleich drei Bienenvölker (eines davon ist bereits wieder ausgeflogen) sind in Kunstwerke, die sich in einem spannenden und langen Parcours durch die Altstadt ziehen, eingezogen.

Die Skulpturen von Birgit Maria Jönsson, darunter eine goldene Banane mitten im Zentrum der 40 000- Einwohner-Stadt sind ein besonders auffälliger Teil der Ortung. Das Außergewöhnliche an dem Festival: Jeder der eingeladenen 20 Künstler konnte sich seinen Ort des Geschehens selbst aussuchen.

Dass die Bienenvölker im Freien ihren Platz finden mussten, lag ebenso nahe wie der Raum, den sich Ines Fiegert ausgewählt hat: Die nahe München lebende Künstlerin zog es in die alte Synagoge.

Ein Kunstgenuss der besonderen Art: Katharina Steiner lässt Pflanzen von oben wachsen. Ihre Installation nennt sie „goldGeflüster“, Schwabachs OB Mathias Thürauf war schon mal angetan. © Foto: Michael Husarek



Dort hat sie ein verwirrendes Netz gespannt, in dem zwei gesichtslose Figuren stehen, die "Golden Golems". Golem ist seit dem Mittelalter eine im Judentum gängige Bezeichnung eines künstlich erschaffenen menschlichen Wesens, das sprachlos ist und bleibt.

Diese Sprachlosigkeit kann durchaus politisch interpretiert werden: Einerseits mit Blick auf das Leid der Juden im Holocaust – andererseits in die Gegenwart versetzt mit Blick auf die Untiefen des Internets. Dafür kann das von der Künstlerin gespannte Netz stehen: Wir verlieren uns in den Weiten des Netzes.

Niederschwelliger Zugang

Es sind viele solcher Entdeckungen bei der diesjährigen Ortung zu machen. Die Biennale zählt mittlerweile zu den "weit über Schwabach und die Region hinaus" bekannten und geschätzten Schauplätzen für "einen niederschwelligen Zugang zur Kunst", wie es Oberbürgermeister Matthias Thürauf formuliert. Tatsächlich liegt das Erfolgsgeheimnis der Veranstaltung im Dreiklang aus bemerkenswerten und teils sonst nicht ohne weiteres zugänglichen Orten, außergewöhnlichen Kunstwerken und einem üppigen Rahmenprogramm. Das alles noch dazu über die ganze Innenstadt verteilt.

Wie groß die Popularität der Ortung im 20. Jahr ihres Bestehens ist (der Kunstparcours findet im zweijährigen Turnus statt), verdeutlicht die Zahl der Einreichungen: 328 Künstler wollten mitmachen. Die ausgewählten Werke stammen überwiegend von Kunstschaffenden aus Deutschland, es sind aber auch Beiträge aus Italien, Österreich und den Niederlanden sowie aus Chile und Korea vertreten.

Fliegen-Invasion

Spannend ist jeweils die Symbiose, die Kunst und Ort eingehen: In einem ehemaligen Eisenwarengeschäft hat Birgit Nadrau für eine ganz besondere "Invasion" (so der Titel ihrer Installation) gesorgt. Tierchen aus zwei Messingteilen, die aus dem Sortiment des ehemals dort angesiedelten Geschäfts der Familie Pfann stammen könnten, ergreifen von dem leerstehenden und leicht modrig riechenden Raum Besitz.

Die kleinen Objekte entwickeln bei längerem Hinsehen eine außergewöhnliche Dynamik, fast scheint es als ob die golden glänzenden Kunstmotten das Fliegen anfangen.

Ebenso spannend ist ein Ausflug in die Schwabacher Unterwelt: In den Felsengängen unterhalb der Altstadt sind gleich zwei Arbeiten zu sehen.

Eine setzt sich mit der Pressefreiheit auseinander: In einem großen, an ein Gefängnis erinnernden Kellergewölbe erinnert Verena Friedrich an die über 400 weltweit inhaftierten Journalisten.

Recht auf Meinungsäußerung

Die dicken Mauern des Kellers scheinen unüberwindbar, wäre da nicht die Helligkeit. Lichtkugeln, die scheinbar im Raum schweben, weisen den Ausweg. Sie stehen für das Recht auf freie Meinungsäußerung. Eine starke Arbeit!

Wie überhaupt die Ortung 11 leichtfüßig ein Problem aus der Welt schafft: die häufig anzutreffende Sprach- und Verständnislosigkeit zwischen Kunstwerk und Betrachtern. In Schwabach funktioniert das Zusammenspiel von Raum und Werk wunderbar. Derart verortet wirkt die Kunst hier unmittelbar.

Die elfte Auflage der Ortung beginnt am Samstag, 3. August, mit der Verleihung des Kunstpreises der Stadt. Am Samstag können Besucherinnen und Besucher die 20 Arbeiten der Wettbewerbsteilnehmer besichtigen, die sich durch die ganze Altstadt ziehen. Es gibt ein umfangreiches Führungsprogramm, das vom dreistündigen Rundgang bis zu einem Überblick im Sitzen reicht.

Im außerhalb des Zentrums gelegenen Schwabacher Stadtmuseum gibt es parallel zur Ausstellung ein Begleitprogramm, das auch eine Kinder-Kunstaktion ("Im Goldland wohnt der Vitzliputzli") umfasst. Auch eine besondere Station findet sich im Stadtmuseum: Dort ist der "goldraum" der Gastkünstlerin Hildegard Stephan aufgebaut, ein Ort der Stille in einem Goldkubus.

Gold ist das Motto für alle beteiligten Künstler, wobei es nicht darum geht, das Edelmetall in das jeweilige Kunstwerk zu integrieren. So trifft man im Goldenen Saal des Rathauses auf eine Edelstahl-Installation des österreichischen Künstlers Götz Buri, der sich mit viel Augenzwinkern des einst so bedeutsamen Ortes angenähert hat.

Die Ortung 11 dauert bis zum 18. August, geöffnet haben die Schauplätze am Wochenende von 11 bis 19 Uhr, Montag, Dienstag und Freitag von 13 bis 19 Uhr und am Donnerstag von 13 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro, die Teilnahme an einer Führung sieben Euro. Am Sonntag, 4. August, gibt es zusätzlich eine Spezialführung zu den Bienen-Skulpturen der Künstlerin Birgit Maria Jönsson.

Information unter www.schwabach.de/ortung

nn VON MICHAEL HUSAREK