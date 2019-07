Wieder einmal ist "That Little Ol’ Band from Texas" in der Stadt: ZZ Top legen auf ihrer "50th Anniversary"-Tour einen Zwischenstopp in Nürnberg ein – und 6000 Fans in der vollbesetzten Frankenhalle sind mit von der Partie. Doch das Gastspiel der begnadeten Bluesrock-Kapelle, die seit 1969 in unveränderter Besetzung zusammenspielt, entpuppt sich als schnelle Nummer von drei alten Männern.