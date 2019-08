Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison ist gestorben

Schwarz, weiblich, stark: Sie thematisierte Sklaverei und Unterdrückung - vor 1 Stunde

NEW YORK - Sie war Schriftstellerin. Aber sie konnte nicht irgendeine amerikanische Schriftstellerin sein, Toni Morrison begriff sich von Anfang ihrer großen Karriere als "Black woman writer", als schwarze schreibende Frau. Ihr Thema: Rassismus. Als sie 1993 als erste schwarze Frau den Literaturnobelpreis erhielt, war das natürlich auch eine Entscheidung für ihr Schreiben aus dem Blickwinkel einer Afroamerikanerin. Nun ist Morrison im Alter von 88 Jahren in New York gestorben.

Toni Morrison sah nicht nur Rassismus, sondern auch die Stärken der schwarzen Kultur. © Guillermo Arias/dpa



Toni Morrison sah nicht nur Rassismus, sondern auch die Stärken der schwarzen Kultur. Foto: Guillermo Arias/dpa



Geboren als Chloe Wofford als Kind einer Arbeiterfamilie in einer Kleinstadt in Ohio, war sie nach eigener Aussage das einzige Kind in ihrer Klasse, das bei der Einschulung schon lesen konnte. Von ihrem Vater hörte sie die überlieferten Erzählungen der Afroamerikaner, eigentlich eine eigene Literatur, nur eben nicht aufgeschrieben. Nach dem Anglistikstudium lehrte sie an verschiedenen Universitäten Literatur und kreatives Schreiben, später wurde sie Lektorin bei Random House und engagierte sich schon dort für afroamerikanische Autoren.

Ihr erstes Buch "Sehr blaue Augen", erschienen 1970, brachte ihr große Anerkennung, darin beschrieb sie, wie es ist, als schwarzes Kind in den USA aufzuwachsen. Der große Durchbruch kam aber erst mit "Solomons Lied" 1977. Ebenso wie in "Sula", "Solomons Lied", "Teerbaby", dem Sklavenroman "Menschenkind" und "Jazz" tauchte sie tief ein in die Geschichte des schwarzen Amerika, die natürlich eine Geschichte der Versklavung und Unterdrückung war. Die psychischen Folgen dieser Unterdrückung verfolgte sie über Generationen hinweg. Ihr Creo war es, nicht nur für Gleichberechtigung zu kämpfen, sondern die Leistungen der schwarzen Kultur herauszukehren und die Stärke der afroamerikanischen Identität zu zeigen.

Dabei war ihr Selbstmitleid ebenso fern wie Verbitterung. Mit ihrem eigenen, mitreißenden Sound gewann sie Leser aller Hautfarben. Mit historischen Stoffen verwies sie auf allgemein Menschliches, das auch für das Heute gilt. Damit wurde sie auch zur einer Sprecherin des selbstbewussten schwarzen Amerika.

"Die Vereinigten Staaten wurden von Weißen für Weiße gegründet", sagte Morrison noch im Frühjahr 2018 in einem Interview. "Amerikaner zu sein, heißt, weiß zu sein. Schwarze hatten diese Möglichkeit nie."

Gegen Sprache des Hasses

1993 erhielt Morrison den Literaturnobelpreis als erste schwarze Frau. In ihrer Dankesrede ging sie eindringlich auf die Funktion von Sprache für eine Gesellschaft ein – in einer Zeit, in der "Hate speech" noch nicht so rasant durchs Netz gejagt wurde wie heute.

Bis zuletzt prangerte sie öffentlich den Rassismus der amerikAnischen Gesellschaft an: "Ich möchte einen weißen Polizisten sehen, der einen weißen Jugendlichen von hinten erschießt, dann werde ich sagen, es ist vorbei", antwortete sie auf die Frage, ob es noch Rassismus in den USA gibt.

KATHARINA ERLENWEIN