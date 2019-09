Als 16-Jährige wird Ottilie von Faber-Castell als Alleinerbin des gewaltigen Bleistift-Unternehmens ernannt: Von da an beginnt für sie ein schwerer Weg, sich in der Männerdomäne zu behaupten. Die ARD zeigt am Samstag, 14. September, um 20.15 Uhr den neuen, dreistündigen Historienfilm "Ottilie von Faber-Castell - Eine mutige Frau", der an ihr Leben angelehnt aber mit reichlich künstlerischer Freiheit ausgeschmückt ist.