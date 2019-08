Martina Schwarzmann ist zurück aus der Babypause

Die beliebte Kabarettistin gastierte mit ihrem neuen Programm im Nürnberger Serenadenhof - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wo Martina Schwarzmann mit ihrer Gitarre auftritt, gehen die Karten weg wie Kekse im Kindergarten. Auch der Nürnberger Serenadenhof, wo sie nach einer Babypause mit ihrem Programm "Genau richtig" gastierte, war bis auf den letzten Platz gefüllt. Und bereits jetzt sind alle ihre Auftritte in der Region bis September 2020 ausverkauft.

„Genau richtig“ heißt Martina Schwarzmanns Programm. © Foto: Gregor Wiebe/PR



Nun gibt es also noch einen dieser "minderjährigen Mitbewohner", die im Programm von Kabarettistin Martina Schwarzmann so eine zentrale Rolle spielen. Oder besser gesagt in ihrem Leben. Aber zwischen spitzbübischer Bühnenfigur und echtem Leben auf dem Bauernhof ist bei der Oberbayerin eh kein großer Unterschied. Das macht sie so authentisch, das ist eines ihrer Erfolgsgeheimnisse. Ebenso wie die irritierende Diskrepanz zwischen ihrem harmlos-biederen Aussehen und ihrer verschmitzten Scharfzüngigkeit.

Anders als Kollegen, die auf der Bühne den Choleriker geben und daheim ein Lamm sind, packt die Schwarzmann mit feinster (Selbst-) Ironie, treffender Beobachtungsgabe wie böser Überspitzung über ihren Alltag aus. Und der wird jetzt eben mitbestimmt von Kind Nummer vier, das kürzlich zur Welt kam.

Mal singend, mal plaudernd geht es um Besenreiser ("mir stehen sie") und Beziehungen ("Sie heiratet ihn, weil sie hofft, dass er sich ändert. Er heiratet sie, weil er hofft, dass sie so bleibt"), um Kindererziehung und Klobürsten-Handhabung, um Weiberstammtisch und Haushalt, diesen "Never-ending-Scheißdreck". Typische Frauenkabarett-Themen also, die Martina Schwarzmann aber auf unvergleichlich leichte, schalkhafte und entspannte Weise präsentiert und damit ihr Publikum beim eigenen Erleben packt.

"Ich bin nicht bei Facebook, ich bin bei mir", sagt sie nach zweieinhalb Stunden Freiluft-Programm in die laue Nürnberger Sommernacht. Ihre dürfte kurz werden: Der neue minderjährige Mitbewohner wird noch gestillt. Im Gegenzug füllt er den Thementopf seiner tourenden Mutter.

BIRGIT RUF