Marvel-Hammer! "Thor" kommt mit viertem Film in die Kinos

Chris Hemsworth soll erneut die Hauptrolle spielen - vor 35 Minuten

LOS ANGELES - Mit "Thor: Tag der Entscheidung" inszenierte Taika Waititi 2017 den dritten Teil der erfolgreichen nordischen Götter-Saga. Nun hat der Regisseur aus Neuseeland den Zuschlag für Teil vier erhalten, wie die Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" am Dienstag berichteten.

Der 43-Jährige wird auch das Drehbuch für die nächste "Thor"-Folge schreiben. Chris Hemsworth soll in der noch titellosen Fortsetzung erneut die Hauptrolle spielen. Nach "Thor" (2011) unter der Regie von Kenneth Branagh und "Thor - The Dark Kingdom" (2013) von Alan Taylor hatte Waititi seinem Donnergott 2017 einen ungewöhnlich humorvollen und selbstironischen Anstrich verpasst. Der dritte Teil spielte weltweit mehr als 850 Millionen Dollar ein. Waititi, der 2014 mit seiner Vampirgroteske "5 Zimmer Küche Sarg" für Aufsehen sorgte, drehte zuletzt mit Scarlett Johansson und Sam Rockwell die Kriegssatire "Jojo Rabbit", die im Oktober in den USA und im Januar 2020 in Deutschland anlaufen soll.

dpa