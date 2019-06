Medien: Robert Pattinson wird der neue "Batman"

LOS ANGELES - Vom Vampir zum Fledermausmann: Der britische Schauspieler Robert Pattinson (33) wird US-Medienberichten zufolge der neue "Batman"-Darsteller. Das Studio Warner Bros. habe den Deal mit dem "Twilight"-Star am Freitag bestätigt, berichtete das gewöhnlich gut unterrichtete Branchenblatt "Variety".

Laut US-Medien ist der Deal fix: Robert Pattinson wird wohl der neue "Batman"! © Photo by FADEL SENNA / AFP



Der geplante "Batman"-Film von Regisseur Matt Reeves (53, "Planet der Affen") soll im Sommer 2021 in die Kinos kommen und die Jugendgeschichte des Superhelden erzählen. Ein Termin für den Drehstart ist laut Variety noch nicht bekannt. Warner Bros. hatte Reeves bereits 2017 als nächsten "Batman"- Regisseur benannt. Damals war noch Ben Affleck als Hauptdarsteller an Bord, der den Superhelden mit dem legendären Fledermaus-Symbol auf der Brust unter anderem in "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) und in "Justice League" (2017) verkörperte. Pattinson wurde als Vampir Edward Cullen in der "Twilight"-Saga berühmt. Derzeit ist er in dem düsteren Science-Fiction-Drama "High Life" in der Rolle eines Häftlings bei einer gefährlichen Weltall-Mission in den Kinos zu sehen.

