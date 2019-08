Ob Konzerte, Ausstellungen oder Großevents: nordbayern.de präsentiert eine Auswahl für den Terminkalender in Bildern.

Metaller aus aller Welt pilgern zum Wacken Open Air, das am Donnerstag beginnt. Auf dem Festival-Gelände steht schon alles im Zeichen des Metal. Zur 30. Auflage werden rund 75.000 Besucher und 200 Bands erwartet. Wegen eines Unwetters ist am Mittwochabend ein Teil des Geländes in Schleswig-Holstein geräumt worden.