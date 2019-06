Metal-Sause in Franken: Line-Up für Summer Breeze komplett

Skindread, Leprous und Seon vervollständigen Programm - 130 Bands kommen - vor 1 Stunde

DINKELSBÜHL - Es ist das wahrscheinlich größte Metal-Festival Frankens, eine echte Institution: Mitte August steht in Dinkelsbühl auch in diesem Jahr das Summer Breeze an. Jetzt ist das Line-Up für die Vier-Tages-Party komplett.

Das Summer Breeze gilt als größtes Metal-Festival Süddeutschlands. © Markus Scholz



Die Veranstalter sprechen von einem "breit gefächerten Angebot", davon, dass für jeden Fan etwas dabei sei - gut 130 Metal-Bands werden Mitte August in Franken auftreten. Das Summer Breeze ist das wohl größte Festival seiner Art in der Region. Als Headliner haben die Macher bereits Bullet for my Valentine, Avantasia oder Parkway Drive angekündigt.

Jetzt ist das Line-Up für das Festival, das zwischen 14. und 17. August unweit des Dinkelsbühler Flughafens stattfindet, komplett. Mit Skindread, Leprous und Soen sagten die letzten drei Bands final zu. Das komplette Programm lesen Sie hier.

