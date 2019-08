Nach Fernsehgarten-Eklat: Luke Mockridge kommt nach Franken

Comedian startet nach Skandal seine Tour "Welcome to Luckyland" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Luke Mockridge hat mit seinem Auftritt beim "ZDF-Fernsehgarten" viele Zuschauer vor den Kopf gestoßen. Auf Twitter hat der Comedian einen regelrechten Shitstorm ausgelöst. Von seinem Vorhaben abbringen lässt sich der 30-Jährige nicht, demnächst startet seine neue Show, dann seine Live-Tour. Auch ein Auftritt in Nürnberg steht dabei auf dem Plan.

Mit seinem Auftritt beim "ZDF-Fernsehgarten" hat Comedian Luke Mockridge für ordentlich Furore gesorgt. Im Mai 2020 steht er in Nürnberg auf der Bühne. © dpa/Guido Kirchner



In der Live-Sendung "ZDF-Fernsehgarten" mit Moderatorin Andrea Kiewel hatte der Comedian vor einigen Wochen viele Zuschauer unter anderem mit Witzen über alte Menschen verärgert und Buhrufe provoziert. "Sie haben graue Haare, sie sind schrumpelig und sie riechen immer nach Kartoffeln", hatte er ältere Menschen abwertend bezeichnet. Außerdem war er wie ein Affe über die Bühne gelaufen und hatte so getan, als würde er mit einer Banane telefonieren.

Sein Verhalten heizte insbesondere auf Twitter Spekulationen über seine Motive an. War das alles nur PR? Vermutlich, denn am 13. September startet auf Sat.1 seine neue Show "Luke! Die Greatnightshow". Im Rampenlicht steht er durch sein ZDF-Debakel schon jetzt.

Keine Konsequenzen geplant

Mit konkreten Folgen von Seiten des Senders muss der erst in diesem Jahr mit dem Grimmepreis ausgezeichnete Comedian nicht rechnen. Es seien keine Konsequenzen für Mockridge geplant, teilte ein ZDF-Sprecher mit. Auch seine neue Tour "Welcome to Luckyland", die der 30-Jährige Anfang 2020 starten will, wird wohl wie geplant stattfinden. Dabei schaut der Comedian am 16. Mai 2020 auch in der Nürnberger Arena vorbei, wie seine Marketing-Agentur in einer Pressemitteilung erklärt.

Geäußert hatte sich der Comedian bislang nicht zu seinem zweifelhaften Auftritt. Auf Instagram kündigte er am Mittwoch seine neue Tour an und schrieb dabei: "Was euch nicht erwartet" und fügte eine Banane, einen Affe und ein Kartoffel-Emoji hinzu - mit denen er bewusst auf den Fernsehgarten-Faupax anspielte. War der Auftritt also eine einmalige Sache? Die Show jedenfalls soll einen anderen Blick auf eine Welt geben, die "uns ständig als Dystopie verkauft wird", so viel verriet der Veranstalter.

jm/dpa