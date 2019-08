Nach König der Löwen: Auch Susi und Strolch bekommen Realfilm

Die Liebesgeschichte der beiden Hunde erscheint im November - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Ein italienisches Restaurant, ein Hinterhof, Kerzenlicht und ein Teller Spaghetti: So beginnen Liebesgeschichten. Zumindest beginnt so die wohl berühmteste Liebesgeschichte in der Welt der Hunde. Susi und Strolch verzauberten bereits in den 50ern die Disney-Fans. Nun bekommt auch dieser Zeichentrickfilm ein Real-Remake - jedoch etwas anders als seine bisherigen Vorgänger.

Das wohl romantischste Spaghetti-Dinner in der Hundegeschichte kehrt nun zurück auf die Bildschirme - denn nach Filmen wie "Der König der Löwen", "Aladdin" und "Das Dschungelbuch" erhält nun auch der Disney-Klassiker "Susi und Strolch" ein Real-Remake. Der erste Trailer der tierischen Liebesgeschichte rund um Cocker-Spaniel-Dame Susi und Streuner Strolch wurde bereits veröffentlicht. Darin ist auch ein Ausschnitt der berühmtesten Szene des 1955 erschienenen Zeichentrickfilms zu sehen: Die verliebten Hunde saßen in der Ursprungsversion bei romantischer Musik in einem italienischen Restaurant - naja, in seinem Hinterhof, genauer gesagt - und teilten sich dort einen Teller Spaghetti. Bis schließlich der schicksalhafte Moment eintritt und ihre beiden Hundeleben völlig verändert: Ein Fleischkloß führt zu einem zärtlichen Hundekuss.

Wie schon bei den animierten Vorgänger-Neuverfilmungen leihen auch beim Remake von "Susi und Strolch" berühmte Hollywood-Stars den vierbeinigen Hauptcharakteren ihre Stimmen. So spricht Schauspielerin Tessa Thompson Cocker-Spaniel Susi und Kollege Justin Theroux (48) leiht dem Streunermischling Strolch seine Stimme, wie People berichtet.

Während die bislang veröffentlichten Realverfilmungen von Disney-Streifen alle im Kino gezeigt wurden, soll die Neuauflage von "Susi und Strolch" nicht auf der großen Leinwand laufen, sondern ausschließlich auf Disneys neuem Streaming-Dienst Disney+ zu sehen sein. Die Premiere ist für den 12. November 2019 angesetzt.

mch