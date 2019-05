Netflix mistet aus: Diese 50 Kult-Filme verschwinden bald

NÜRNBERG - Immer wieder sortiert Netflix sein Angebot neu, nimmt Serien und Filme aus dem Programm. Im Mai verschwinden gleich 50 Werke aus dem Angebot des Streaming-Anbieters. Was Abonnenten jetzt wissen müssen.

Laut dem Portal playcentral.de verschwinden folgende Filme und Serien aus dem Angebot:

Diese Filme und Serien sind nur wenige Tage auf Netflix verfügbar: Alice im Wunderland - 02. Mai 2019

Der Kaufhaus Cop 2 - 03. Mai 2019

Requiem for a Dream - 04. Mai 2019

Vergiss mein nicht! - 04. Mai 2019

Atlantis - 04. Mai 2019

U-571 - 04. Mai 2019

Grow Up!? - Erwachsen werd' ich später - 04. Mai 2019

Sieben Tage Sonntag - 04. Mai 2019

Sams in Gefahr - 04. Mai 2019

Der 7bte Zwerg - 04. Mai 2019

7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug - 04. Mai 2019

The Rover Curiosity (2013) - 04. Mai 2019

Bembers Rock and Roll Garage - 04. Mai 2019

Zum Geburtstag - 04. Mai 2019

The Transporter - 07. Mai 2019

Psycho (1960) - 08. Mai 2019

E.T. - Der Ausserirdische - 08. Mai 2019

Monty Python: Der Sinn des Lebens - 08. Mai 2019

Elementary - 08. Mai 2019

8 Mile - 08. Mai 2019

ParaNorman - 08. Mai 2019

Nitro Circus: Der Film - 08. Mai 2019

Eine Wahnsinnsfamilie - 08. Mai 2019

Feivel der Mauswanderer - 08. Mai 2019

Waterworld - 08. Mai 2019

Die kleinen Superstrolche - 08. Mai 2019

Psycho (1998) - 08. Mai 2019

Die Mockridges - Eine Knallerfamilie - 09. Mai 2019

Party Like a Roman Emperor - 14. Mai 2019

Australien - Kontinent der Gegensätze und Extreme - 14. Mai 2019

Built for the Kill - 14. Mai 2019

Dangerous Encounters - 14. Mai 2019

Inside Cocaine Wars - 14. Mai 2019

Animal Intervention - 14. Mai 2019

How Big Can It Get? Dragonzilla - 14. Mai 2019

Disaster Earth - 14. Mai 2019

The Invaders - 14. Mai 2019

Britanniens Unterwelt - 14. Mai 2019

Eco Crime Investigators - 14. Mai 2019

The Traffickers - 21. Mai 2019

Storage Wars: Northern Treasures - 21. Mai 2019

Suskunlar - 31. Mai 2019

Love Bird (2013) - 31. Mai 2019

Escape to the Continent - 31. Mai 2019

Elizabeth I - The Virgin Queen - 31. Mai 2019

Casanova - 31. Mai 2019

The Lizzie Borden Chronicles - 31. Mai 2019

Hairy Bikers: Chicken & Egg - 31. Mai 2019

Suburbia - Women on the Edge - 31. Mai 2019

