Netflix und Prime Video: Neue Filme und Serien im Juni

NÜRNBERG - Serien-Fans erhalten im Juni Fortsetzungen von "Dark", "Black Mirror" oder "Modern Family", Filmliebhaber dürfen sich auf "Mission: Impossible" oder "Dunkirk" freuen. Der Überblick über alle Juni-Starts und Highlights bei Netflix und Prime Video.

Netflix

Neue Serien & Staffeln

- 01.06.: Arthdal Chronicles (Staffel1)

- 05.06.: Black Mirror (Staffel 5)

- 05.06.: Happy! (Staffel 2)

- 07.06.: Stadtgeschichten (Staffel 1)

- 07.06.: Designated Survivor (Staffel 3)

- 07.06.: 3% (Staffel 3)

- 07.06.: The Chef Show (Staffel 1)

- 12.06.: Queen of the South (Staffel 1)

- 13.06.: Dschinn (Staffel 1)

- 14.06.: Leila (Staffel 1)

- 14.06.: Aggretsuko (Staffel 2)

- 15.06.: The Americans (Staffel 5)

- 16.06.: Modern Family (Staffel 8)

- 17.06.: Unsere Mütter, unsere Väter (Staffel 1)

- 21.06.: Dark (Staffel 2)

- 21.06.: Mr. Iglesias (Staffel 1)

- 21.06.: The Confession Tapes (Staffel 2)

- 21.06.: Mädchen hinter Gittern (Staffel 2)

- 24.06.: Forest of Piano (Staffel 2)

- 25.06.: The Team (Staffel 1)

- 27.06.: Answer for Heaven (Staffel 1)

- 27.06.: Abyss (Staffel 1)

- 28.06.: 7SEEDS (Staffel 1)

- 29.06.: Rupaul’s Drag Race All Stars (Staffel 4)

- 30.06.: Glee (alle Staffeln)

- 30.06.: Versailles (Staffel 3)

Neue Filme

- 01.06.: Cliffhanger - Nur die Starken überleben

- 01.06.: Die Blechpiraten

- 01.06.: Red Heat

- 01.06.: Sterben für Anfänger

- 01.06.: Miss Daisy und ihr Chauffeur

- 01.06.: The Doors

- 01.06.: Sie leben!

- 01.06.: Jules und Jim

- 01.06.: Fall 39

- 01.06.: Transformers 4: Ära des Untergangs

- 01.06.: Der Junge im gestreiften Pyjama

- 01.06.: American Psycho

- 01.06.: Rush Hour

- 01.06.: Rush Hour 3

- 01.06.: Training Day

- 01.06.: Blind Side - Die große Chance

- 01.06.: Godzilla

- 01.06.: Rush Hour 2

- 01.06.: Tyler Perry's The Single Moms Club

- 01.06.: Takers

- 01.06.: Kim Cattrall: Sexual Intelligence

- 01.06.: Mission: Impossible 5 - Rogue Nation

- 02.06.: The Equalizer

- 03.06.: Tom Gerhardt - Voll Normaaal!

- 04.06.: Unbesiegbar - Der Traum seines Lebens

- 06.06.: Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott

- 07.06.: Elisa & Marcela

- 07.06.: The Godfather of Black Music

- 11.06.: Spider-Man: Homecoming

- 12.06.: Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

- 14.06.: Murder Mystery

- 15.06.: Pumping Iron

- 19.06.: Impeachment

- 19.06.: Dunkirk

- 19.06.: Beats

- 27.06.: Baby Driver

- 28.06.: Shaft

Prime Video

Neue Serien & Staffeln

03.06.: Fear the Walking Dead (Staffel 5)

07.06.: NOS4A2 (Staffel 1)

07.06: Once Upon a Time (alle Staffeln)

11.06.: Homeland (Staffel 7)

12.06.: Loudermilk (Staffel 2)

12.06.: The Good Fight

14.06.: Absentia (Staffel 2)

14.06.: Too Old to Die Young (Staffel 1)

15.06.: Those Who Can’t (Staffel 3)

16.06.: Hell on Wheels (Staffel 1)

21.06.: American Housewife (Staffel 1)

Neue Filme

01.06.: Ip Man 3

01.06.: Valerian – Die Stadt der tausend Planeten

01.06.: Victoria & Abdul

01.06.: Du neben mir

04.06.: Jonas Brothers: Chasing Happiness

04.06.: Die Grüne Lüge

07.06.: Monsters vs. Aliens

08.06.: Look Away

09.06.: Ab durch die Hecke

11.06.: To End All Wars – Die wahre Hölle am River Kwai

12.06: Dinky Sinky

16.06.: Schneemann

17.06.: Jack Ryan: Shadow Recruit

18.06.: Die Legende des Ben Hall

19.06.: Der gestiefelte Kater

21.06.: Gods of Egypt

21.06.: Wallace & Gromit: Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen

22.06.: Tucker & Dale vs. Evil

23.06.: White Chicks

27.06.: Ménage à trois - Drei sind (k)einer zu viel

Timo Nöthling