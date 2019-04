Netflix und Prime Video: Neue Filme und Serien im Mai

NÜRNBERG - Der Mai bringt auf dem Streaming-Markt bei Netflix besonders viele Eigenproduktionen im Film- und Serien-Bereich, während Prime Video vor allem mit eingekaufter Ware punkten will, darunter die vierte Staffel von "Lucifer". Der Überblick über die Neuerscheinungen und Highlights.

Netflix

Neue Serien & Staffeln

- 01.05: Supergirl (Staffel 3)

- 02.05.: Tiny House Nation (Staffel 1-5)

- 03.05.: Dead To Me (Staffel 1)

- 03.05.: Tuca and Bertie (Staffel 1)

- 10.05.: Easy (Staffel 3)

- 10.05.: The Society (Staffel 1)

- 10.05.: Jailbirds (Staffel 1)

- 10.05.: El recluso (Staffel 1)

- 14.05.: Revisions (Staffel 1)

- 17.05.: The Rain (Staffel 2)

- 17.05.: White Gold (Staffel 2)

- 17.05.: Well-Intended Love (Staffel 1)

- 22.05.: One Spring Night (Staffel 1)

- 24.05.: High Seas (Staffel 1)

- 24.05.: Nola Darling (Staffel 2)

- 24.05.: What/If (Staffel 1)

- 31.05.: How to Sell Drugs Online (Fast) (Staffel 1)

- 31.05.: Vis a vis, (Staffel 1)

- 31.05.: Bad Blood, Staffel 2

- 31.05.: Spiel mit dem Feuer, Staffel 1

- 31.05.: Good Girls, Staffel 2

- 31.05.: Black Spot, Staffel 2

- 31.05.: When They See Us

Neue Filme

- 01.05.: Munafik 2

- 01.05.: Frischer Wind im Kongress

- 01.05.: V wie Vendetta

- 01.05.: Der Womanizer - Die Nacht der Ex-Freundinnen

- 01.05.: Sex and the City

- 01.05.: Sex and the City 2

- 01.05.: Mein Freund, der Wasserdrache

- 01.05.: Zombieland

- 01.05.: Verliebt in die Braut

- 01.05.: Jack und Jill

- 01.05.: Sieben Jahre in Tibet

- 01.05.: I Am Not Your Negro

- 01.05.: God's Own Country

- 01.05.: Klick

- 01.05.: Wonder Woman

- 01.05.: Last Action Hero

- 01.05.: Keine gute Tat

- 01.05.: Das Mädchen Rosemarie

- 01.05.: Sehr verdächtig

- 03.05.: Dumplin'

- 03.05.: The Last Summer

- 03.05.: All in My Family

- 03.05.: Trotz allem

- 05.05.: Freche Mädchen 2

- 05.05.: Ein Fall für TKKG: Drachenauge

- 06.05.: Im Herzen der See

- 10.05.: Wine Country

- 10.05.: Scheherazade

- 10.05.: Dry Martina

- 10.05.: Leute kommen und gehen

- 13.05.: Malibu Rescue

- 14.05.: Annabelle 2

- 15.05.: Ice Age 5 - Kollision voraus!

- 16.05.: Pitch Black - Planet der Finsternis

- 16.05.: Spartacus

- 16.05.: Blues Brothers

- 16.05.: Der weiße Hai 3

- 16.05.: The Flintstones - Die Familie Feuerstein

- 16.05.: Good Sam

- 17.05.: See You Yesterday

- 17.05.: Dying to Tell

- 17.05.: Maria

- 21.05.: Tron Legacy

- 22.05.: Hai Phuong

- 24.05.: Rim of the World

- 24.05.: The Perfection

- 24.05.: Joy

- 30.05.: Chopsticks

- 31.05.: Always Be My Maybe

- 31.05.: Killerquoten

Amazon

Neue Serie & Staffeln

- 01.05.: The Bridge (US) – Staffeln 1+2 bereits verfügbar

- 06.05.: Life in Pieces (Staffel 4)

- 09.05.: Lucifer (Staffel 4)

- 10.05.: Scrubs (Staffeln 1-9)

- 10.05.: Sneaky Pete (Staffel 3)

- 17.05.: Fleabag (Staffel 2)

- 24.05.: The Real O'Neals (Staffeln 1+2)

- 31.05.: Good Omens (Staffel 1)

Neue Filme

- 01.05.: Forrest Gump

- 01.05.: Shaun of the Dead

- 02.05.: Die Schüler der Madame Anne

- 04.05.: A Breath Away

- 06.05: Take the Ball, Pass the Ball – Das Geheimnis des perfekten - Fußballs

- 07.05.: Pay Day

- 07.05.: Incoming

- 07.05.: Savage Dog

- 09.05.: Replicas

- 09.05.: Deine Juliet

- 09.05.: Psycho (1960)

- 11.05.: Barry Seal: Only in America

- 12.05.: Feinde – Hostiles

- 14.05.: Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse

- 15.05.: Ein (un)möglicher Härtefall

- 16.05.: He's Out There

- 20.05.: Wir sind Champions

- 23.05.: Poltergeist

- 24.05.: Zu Ende ist alles erst am Schluss

- 25.05.: The Book of Henry

- 26.05.: Street Justice – Rache kennt kein Gesetz

- 26.05.: Iuventa

- 27.05.: The Man Who Killed Don Quixote

- 29.05.: Ride

- 30.05.: Bad Spies

- 31.05.: Westwood: Punk. Ikone. Aktivistin

