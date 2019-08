Netflix und Prime Video: Neue Filme und Serien im September

Streaming: nordbayern.de verrät, was Sie nicht verpassen sollten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im September herrscht unter den Streaming-Neustarts wahrlich keine Blockbuster-Armut, besonders Prime Video fügt seiner Mediathek mehre neue Filme als sonst hinzu. Neben Kinoschlagern wie "Justice League" starten im Serienbereich eine Sergio-Ramos-Doku oder neue Folgen von Netflix' "Elite".

Netflix

Neue Serien & Staffeln

- 1.9.: RuPaul's Drag Race (Staffel 11)

- 6.9.: RuPaul’s Drag Race: Untucked! (Staffel 1)

- 6.9.: The Spy, 06.09.19 (Staffel 1)

- 6.9.: Elite (Staffel 2)

- 6.9.: Eine lausige Hexe (Staffel 1)

- 12.9.: The I-Land (Staffel 1)

- 13.9.: Unbelievable (Staffel 1)

- 13.9.: The Ranch (Teil 7)

- 13.9.: The Chef Show (Staffel 2)

- 15.9.: Naruto Shippuden (Staffel 1-7)

Neue Filme

- 1.9.: The Da Vinci Code – Sakrileg

- 1.9.: Antonio, ihm schmeckt's nicht!

- 1.9.: Overdrive

- 1.9.: Haikyu!! Movie 1 - Ende und Anfang

- 1.9.: The King's Speech - Die Rede des Königs

- 2.9.: Blade Runner 2049

- 5.9.: 21 and Over

- 13.9.: Tall Girl

- 13.9.: Hello, Privilege. It's Me, Chelsea

- 13.9.: Black Lagoon

- 13.9.: Black Lagoon: Roberta's Blood Trail

- 15.9.: Justice League

- 15.9.: High Society

- 17.9.: Jack, der Monsterschreck

- 20.9.: Zwischen zwei Farnen: Der Film

- 22.9.: Bad Moms

Prime Video

Neue Serien & Staffeln

- 1.9.: Criminal Minds (Staffeln 1-13)

- 6.9.: Grey’s Anatomy (Staffel 14)

- 13.9.: Undone (Staffel 1)

- 13.9.: El Corazón de Sergio Ramos (Staffel 1, Originalton mit Untertiteln)

- 27.9.: Chris Tall Presents… (Staffel 1)

- 27.9.: Transparent – Das Musical Finale (Final-Special)

- 30.9.: Shooter (Staffel 2)

Neue Filme

- 1.9.: Ein riskanter Plan

- 1.9.: Lean on Pete

- 2.9.: 96 Hours - Taken 2

- 3.9.: The Haunting of Sharon Tate

- 3.9.: Gremlins – Kleine Monster

- 5.9.: Sorry to Bother You

- 5.9.: Yardie

- 6.9.: Kleine Ziege, sturer Bock

- 8.9.: Colette

- 8.9.: Troja

- 8.9.: Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr

- 9.9.: Sky: Der Himmel in mir

- 11.9.: The Best of Me – Mein Weg zu dir

- 11.9.: Traumfrauen

- 13.9.: Der Nanny

- 14.9.: Jurassic Park 1 – 3

- 17.9.: Polaroid

- 17.9.: Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers

- 19.9.: Junges Licht

- 19.9.: Redemption – Stunde der Vergeltung

- 19.9.: Inception

- 20.9.: Nobody’s Fool – Die Knastschwester

- 20.9.: Hin und weg

- 21.9.: Operation: Overlord

- 21.9.: Sex and the City 1 & 2

- 23.9.: Vampire Academy

- 23.9.: Yves Saint Laurent

- 24.9.: Womit haben wir das verdient?

- 24.9.: We Die Young

- 27.9.: Three Identical Strangers

- 28.9.: Annabelle

- 29.9.: Shining

- 30.9.: Bumblebee

