Neue CD der Winsbacher

Knabenchor machte mit Simone Rubino ein Cross-over-Projekt - vor 35 Minuten

WINDSBACH - In unserer wöchentlichen Kolumne gibt dieses Mal Jens Voskamp einen Tipp ab.

Ein kleiner Cross-over-Schritt, aber ein großer ästhetischer Sprung für den Windsbacher Knabenchor: Wasser und Geist beschwörte der Chor zusammen mit dem italienischen Meister-Schlagzeuger Simone Rubino und heraus kam das vielleicht vielgestaltigste Album in der Geschichte der Windsbacher. Water & Spirit spannt einen Bogen vom lutherischen Erzkantor Johann Walter über den unvergleichlichen Johann Sebastian Bach bis zum Windsbacher Intimus Emanuel Voigt (1925-2007), dem zu Unrecht vergessenen Ernst Pepping (1901-1981) und vor allem zu Tan Dun (Jahrgang 1957). Wasser fließt da mal in Form von Tränen, aber auch als lebensspendendes Element. Die Windsbacher singen unter Martin Lehmann glockenrein und erzählstark und dazu trommelt Rubino was das Zeug hält. (Sony classics)