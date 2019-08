Neues Album: James Blunt kommt im Frühjahr nach Nürnberg

Schmusesänger macht im April halt in der Nürnberger Arena - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "You’re Beautiful", "Goodbye my Lover" und "Time of our lives": Fanherzen zum Schmelzen bringen, hat James Blunt im Blut. Nun darf sich auch sein fränkischer Anhang freuen. Der Schmusesänger kommt kommendes Frühjahr nach Nürnberg in die Arena - und bringt sein neues Album "Once Upon A Mind" mit.

Das dürfte die Fans von James Blunt aus der Region freuen: Der Musiker steht im April in der Nürnberger Arena auf der Bühne! © AFP/ Kenzo Tribouillard



Wo er singt, tritt sofort romantische Stimmung auf: Nachdem James Blunt auf seinem letzten Album "The Afterlove" mit elektronischen Klängen flirtete, kehrt er nun zu dem zurück, was ihn ausmacht: Zeitlose Songs für Herz und Kopf. "Once Upon A Mind" heißt sein neues Album, dass am 25. Oktober veröffentlicht wird. Demnächst erscheint mit "Cold" die erste Single - ein sprudelnder Song über die Liebe. Im Frühjahr 2020 startet der Sänger seine große Tour, und macht am 4. April Halt in der Nürnberger Arena. Der allgemeine Vorverkauf für die Tickets beginnt laut Veranstalter am Freitag den 6. September 2019 um 10.00 Uhr.

"Das ehrlichste Album, das ich je gemacht habe"

"Ich denke, dies ist das ehrlichste Album, das ich je gemacht habe", sagte James Blunt vorab in einem Interview. Jeder Song stehe für etwas, das er durchlebe oder in jüngerer Zeit erlebt habe. "Es ist ein sehr persönliches Album und ich bin stolz, es mit der Welt teilen zu können", so der Sänger weiter.

Bis heute hat James Blunt über 24 Millionen Alben verkauft, alle fünf erreichten in Deutschland die Top Ten. In jüngster Zeit macht er vor allem mit Witz auf seinem Twitter-Account auf sich aufmerksam.

“I think I accidentally made a Nickelback song.” https://t.co/udteGjaET6 — James Blunt (@JamesBlunt) February 4, 2019

jm