NN-Forum: Reichsparteitagsgelände um jeden Preis erhalten?

Heftige Debatte in der Bevölkerung - Veranstaltung der Nürnberger Nachrichten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Zukunft des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg beschäftigt seit vielen Jahren die Politik und sorgt in der Bevölkerung für heftige Debatten. "Erhalt um jeden Preis?" lautet das Motto eines NN-Forums am 2. Oktober, ab 19 Uhr, im Nürnberger Dokumentationszentrum (Bayernstr. 110).

Bilderstrecke zum Thema Historischer Rückblick auf das Reichsparteitagsgelände Das Reichsparteitagsgelände diente im Dritten Reich als überdimensionaler Versammlungsort. Doch auch nach dem Ende von Hitlers Schreckensherrschaft lag das Gelände nicht brach, sondern diente friedlichen Veranstaltungen als Austragungsort - von Norisring-Rennen bis Rockkonzerten.



Für den Erhalt des Geländes, speziell der Tribüne, sind über 80 Millionen Euro nötig, die Kosten wollen sich Bund, Land und Stadt teilen.Diskussionsteilnehmer sind Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly, der Landtagsabgeordnete und Direktor der Bayerischen Gedenkstätten Karl Freller sowie Jens-Christian Wagner, Geschäftsführer der Stftung niedersächsische Gedenkstätten. Die Einführung übernimmt die Nürnberger Kulturreferentin Julia Lehner, die Moderation Michael Husarek, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten.

radl