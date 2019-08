NN-Forum: Wohin geht die Reise, Frau Mallwitz?

Nürnbergs Generalmusikdirektorin ist im September zu Gast - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Seit einem Jahr hat Nürnberg eine Generalmusikdirektorin: Joana Mallwitz hat sich sehr schnell in die Herzen der Musikfans hineindirigiert. Auch ihr erstes „Klassik Open Air“ im Luitpoldhain absolvierte die 33-Jährige mit Bravour. Im September wir sie im Gespräch mit den Nürnberger Nachrichten sein.

Ende Juli dirigierte Joana Mallwitz zum ersten Mal das Klassik Open Air in Nürnberg. © GüŸnter Distler



Bevor die neue Spielzeit wieder an Fahrt aufnimmt, gibt es Gelegenheit für eine Standortbestimmung mit der Chefin der Staatsphilharmonie beim NN-Forum: Ein Resümee ihrer ersten Saison in Nürnberg, einen Ausblick auf das Kommende und Einblicke in ihr Handwerk und ihre ästhetischen Vorlieben wird die Musikerin im Gespräch mit den NN-Redakteuren Katharina Erlenwein und Jens Voskamp geben. Auch das Publikum wird Gelegenheit haben, Fragen zu stellen.

Lassen Sie sich die Begegnung mit einer charismatischen Künstlerpersönlichkeit nicht entgehen: Am 30. September um 19 Uhr im Glucksaal des Opernhauses heißt es „Wohin geht die Reise, Frau Mallwitz?“ Karten für das Gespräch können Sie hier kaufen.

