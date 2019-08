Nürnberg.Pop-Festival 2019: 65 Bands in 25 Locations

NÜRNBERG - Das Nürnberg.Pop-Festival bestätigt neue Künstler. In knapp sieben Wochen zuckt die Stadt wieder zu den unterschiedlichsten Sounds. Regionale Acts und internationale Gruppen stehen auf dem Line-up des Veranstalters - das müssen Sie vorab wissen!

Tourneen mit Chet Faker, Nils Landgren oder Maria Joao sind nur ein Teil der Referenzenliste der Hamburger Band Toytoy, die mit ihrer [rejazzed] Version von "Bambule" (Beginner) auf dem Hamburger Elbjazz einmal mehr begeisterte. Foto: PR



Bunt, bunter, Nürnberg.Pop-Festival - an diesen zwei Tagen muss sich niemand entscheiden, denn er kann alles haben. Tanzen zu dem Sound des jungen Songpoeten Xavi, Indiefolk von Me & Reas oder Hip-Hop von Holzkrawatte - an zwei Tagen bietet das Festival 65 Künstler in 25 Locations.

Fans (und die, die es noch werden wollen) sollten sich deshalb den 11. und 12. Oktober dick und fett im Kalender anstreichen. Bereits bestätigt sind die Acts Roosevelt, The Strumbellas, Cari Cari, Döll, Blond, Enno Bunger, Blackout Problems, Svanar Knutur. Schon im Juli standen einige der Künstler fest.

An Spielstätten ist ebenfalls alles dabei, was Nürnberg zu bieten hat: Von der Kirche über das Museum bis hin zum Klamottenladen, der Eckkneipe oder dem Szeneclub. Als "Best Indoor Festival" und "Best Small Festival" wurde das Event bereits mehrfach für die European Festival Awards nominiert. 2019 findet das Nürnberg.Pop-Festival zum neunten Mal statt.

Die neuen Bandbestätigungen führt der Pfälzer Drangsal an. Desweiteren werden Xavi, Maffai, der Isländer Ragnar Olfason und die Nürnberger Indiefolk-Heroen Me & Reas an dem Oktoberwochenende zu hören sein. Hip-Hop gibt es mit Holzkrawatte und S. Fidelity, Jazz mit Toytoy, Funk & Soul mit Let them Jam, Indie Pop mit Luke Noa und Folk mit Goodbye Loona, wie der Veranstalter vermeldet.

Ticktes gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online auf der Homepage der Veranstaltung.

