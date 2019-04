Nürnberger Laden schickt Gitarre Olivia auf Reisen

Benefiz-Aktion: Instrument wird unter anderem von Rea Garvey gespielt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Olivia geht auf Reisen. Das ist jetzt an sich keine Meldung wert — wenn es sich bei der Dame allerdings um eine Gitarre handelt, schon. Der Nürnberger Laden BTM-Guitars stiftet das Instrument und schickt es ein Jahr lang quer durch die Republik – und weit darüber hinaus.

Das ist Olivia, eine Fender American Professional Stratocaster. © Jens Hold



Die Idee zu dem Projekt trägt Jens Hold schon seit langem mit sich herum. "Die Umsetzung ist aber gar nicht so einfach", berichtet der Musiker und Mitarbeiter des Gitarren-Fachgeschäfts in der Fürther Straße. Jetzt ist die Sache samt aller Fragen rund um Logistik und Transport aber unter Dach und Fach, was bedeutet: Olivia reist zwölf Monate umher, wird von hoffentlich vielen Menschen — bekannten und weniger bekannten — gespielt und am Ende für einen guten Zweck versteigert. Zwischendrin soll auf einem Blog sowie bei Facebook und Instagram immer mal wieder berichtet werden, was die olivfarbene Schönheit (daher auch der Name . . .) so erlebt auf ihren Touren.

Zwei Mal war die Fender American Professional Stratocaster bislang unterwegs, wurde von der Band Brickwater in Nürnberg und von Grateful Life in Wilhermsdorf gespielt. Dazwischen kommt Olivia natürlich heim, wird gewartet, gepflegt, gestreichelt und was es sonst noch so braucht, um eine Gitarre wieder auf Vordermann zu bringen. Schrammen gehören allerdings zum Konzept — denn hey, schließlich geht es hier um Rockmusik.

Alle, die Olivia ausleihen, steuern ein Live-Foto bei und schildern ihre Erlebnisse mit der Gitarre. Darunter ist auch der irische Rocksänger Rea Garvey, der Olivia voraussichtlich im Mai oder Juni bei einem Termin auf seiner Tour spielen wird. Außerdem wird das Instrument zum Beispiel in Allersberg und in Wilhelmshaven zum Einsatz kommen.

Und es wird sogar bis nach New York geschickt, wo ein Gitarrencamp stattfindet, bei dem der große Steve Vai einer der Dozenten ist. Ein Foto mit dem Star, der unter anderem in der Band von Frank Zappa spielte, würde natürlich am Ende des Projekts sehr helfen. Denn Jens Hold möchte Olivia versteigern, voraussichtlich im Internet bei Ebay, wegen der größeren Reichweite: "Der Erlös soll einer wohltätigen Organisation zugute kommen, die hier vor Ort tätig ist". Ausgebucht ist Olivia übrigens noch nicht: Anfragen werden gerne unter olivia@btm-guitars.de entgegengenommen.

SUSANNE HELMER