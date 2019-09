Wo bis 2007 Waschmaschinen in zwölf Metern Höhe über den Hof befördert wurden, haben sich in den vergangenen Jahren Kreative ein Zentrum aufgebaut. Das ehemalige AEG-Gelände in Nürnberg-Eberhardshof ist heute Heimat für Künstler und junge Unternehmen. Einen Blick hinter die Kulissen bekamen die Besucher am Wochenende bei "Offen auf AEG". © Edgar Pfrogner