Poetenfest Erlangen: Der Literaturgarten öffnet wieder

Monika Maron, Andreas Maier und Ulrike Draesner kommen neben vielen anderen Autoren - vor 58 Minuten

ERLANGEN - Neben der Literatur wird es beim 39. Poetenfest in Erlangen vom 29. bis 31. August eine Menge zu besprechen und zu diskutieren geben. Als zentrale Themen hat das Organisations-Team um den langjährigen Festival-Leiter Bodo Birk diesmal die Klimakrise, Aufrüstung und neue Kriegsgefahren ebenso gesetzt wie die Verrohung von Sprache und Gesellschaft und die Digitalisierung.

Immer wieder schön: Die entspannte und konzentrierte Atmosphäre bei den Freilicht-Lesungen während des Poetenfestes. © Harald Sippel



Das Herzstück des traditionellen Literaturfestivals in Erlangen, das im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse wie immer druckfrische Literatur direkt von den Autoren präsentieren lässt, sind auch diesmal die langen Lesenachmittage im Schlossgarten (31. August und 1. September). Eingeladen zu der Revue der Neuerscheinungen sind nicht nur die aktuelle Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises, Birgit Birnbacher, und die aus Erlangen stammende Christiane Neudecker, sondern unter anderem auch Norbert Gstrein, Andreas Maier, Karen Köhler und Helene Bukowski.

Zu Gast ist außerdem der Bamberger Autor Martin Beyer, der mit einem Text aus seinem Roman "Und ich war da" über einen Nazi-Henker beim Bachmann-Preis in Klagenfurt große Teile der Jury empörte. Er trifft auf den Publizisten Roland Ernst, von dem eine Biografie über einen Vollstrecker nationalsozialistischer Todesurteile stammt. Eine heiter-nachdenkliche Note kommt dagegen von Lokalmatador Matthias Egersdörfer. Der Fürther liest aus seinem aktuellen Roman "Vorstadtprinz".

Eröffnet wird das Poetenfest am 29. August traditionell mit einem Abend der Poesie – "Grand Tour – Reisen durch die junge Lyrik Europas" lautet der Titel der Veranstaltung im Markgrafentheater.

Monika Maron ist ein Autorenporträt gewidmet. © Foto: Fredrik von Erichsen/dpa



Die Autorenporträts sind diesmal Monika Maron, Ulrike Draesner und dem aus dem irakischen Kurdistan stammenden Autor Bachtyar Ali gewidmet. Monika Marion reflektiert in ihrem vielbeachteten neuen Roman "Munin oder Chaos im Kopf" nicht zuletzt auch ihre eigene, kontrovers diskutierte Kritik am Islam. Ulrike Draesner stellt in ihrem Buch "Kanalschwimmer" einen Mann in einer selbst gewählten Extremsituation vor. Und Bachtyar Ali, der Geschichten erzählt, um Geschichte zu erzählen, hat seinen aktuellen Roman "Perwanas Abend" im Gepäck.

Daneben gibt es Filme, Ausstellungen und ein Programm für Kinder, auch die Erlanger Übersetzerwerkstatt ist geöffnet. Die Veranstalter erwarten rund 12 000 Besucher.

www.poetenfest-erlangen.de

