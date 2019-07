(Posaunen-)Züge in der Oberpfalz

SULZBACH-ROSENBERG - Während andere junge Menschen Party machen, feilen die jungen Blechbläser an Phrasierung, Ausdruck und Zusammenspiel. Dass man dabei auch Spaß haben kann, dafür steht der Landesjugendposaunenchor.

Der bayerische Landesjugendposaunenchor probt gerade bei Sulzbach-Rosenberg. Foto: PR



"Probiert es einfach. Mit der Luft drauf und dann däh-ju-dad! So einen kurzen Hochzieher!" Kerstin Dikhoff spitzt die Finger und macht einen Schlenkerer, als wollte sie das Gesagte in der Luft nachzeichnen. Dikhoff ist Dirigentin des Bayerischen Landesjugendposaunenchors. Dreimal im Jahr kommt das Auswahl-Ensemble des Bayerischen Posaunenchorverbands (BLJP) zu einem der seltenen Probenwochenenden zusammen. Die Musiker im Alter von 15 bis 27 Jahren gehören zur Nachwuchselite der Posaunenchöre in Bayern. Ein Drittel von ihnen beschäftigt sich laut Dikhoff bereits professionell mit Musik.

"Manche haben noch ihren Heimat-Posaunenchor hier und studieren bereits irgendwo in Deutschland. Manche arbeiten schon als Profimusiker im Orchester in Trier oder Reutlingen." Dikhoff deutet auf die Noten. "Da, die Triole am Schluss, die ist zu hektisch. Da-da-di, breit ausspielen", sagt die Landesposaunenwartin. Die jungen Musiker reagieren prompt. Der Takt wird noch mals intoniert, – und sitzt. Dikhoff strahlt. "Das ist das Schöne hier, dass unglaublich schnell umgesetzt wird und dass sich innerhalb von einem Wochenende viel entwickelt."

Links von der Dirigentin sitzen die Trompeten, rechts die Posaunen und Bassposaunen, dann die Tuba und in der Mitte die Wald- und Flügelhörner, auch eine Piccolotrompete ist dabei. Jede der mindestens vier Stimmen ist mehrfach besetzt, so wie ein typischer Posaunenchor eben. Dieses Mal übt das Orchester im evangelischen Jugendhaus am Knappenberg. Es liegt inmitten eines Waldes bei Neukirchen (Kreis Amberg-Sulzbach). Der Probenraum wirkt mehr wie eine Jugendherberge denn ein Konzertsaal. Entsprechend locker ist die Atmosphäre. Die jungen Musiker sitzen in kurzen Hosen, Schlabber-T-Shirts und Turnschuhen da und feilen an ihrem Konzertprogramm, das sie immer am Sonntagabend nach den Proben aufführen.

Der Bayerische Landesjugendposaunenchor ist der älteste in Deutschland, es gibt ihn bereits seit 16 Jahren. Er war sogar das Vorbild für die anderen Landesverbände. Wer ein Auswahlverfahren und eine Probephase erfolgreich besteht, darf dem Landesjugendposaunenchor angehören. Die Chormitglieder verpflichten sich dann für mindestens zwei Jahre, an allen Proben und Konzerten teilzunehmen.

Rebecca (27) aus Merkendorf (Kreis Ansbach) hat sich lange nicht getraut, die Hürde zu nehmen. "Ich dachte immer, ich brauche noch mehr Übung. Dann hat mich Johanna vom Chor ermuntert mitzumachen", sagt sie. Seit vier Jahren ist sie nun dabei. Es wird aber ihr letztes Konzert sein, weil sie die Altersgrenze erreicht hat. Mitmachen würde sie auf jeden Fall wieder: "Im Laienchor muss man sich noch mit Tönen und Rhythmus auseinandersetzen. Hier kann man die Feinheiten üben, was dann auch ein viel cooleres Ergebnis liefert." Es gebe keine bessere Motivation, als sich auf das Probenwochenende vorzubereiten, sagt die studierte Juristin. Weil die talentierten Musiker schnell die Anforderungen umsetzen, arbeiten auch berühmte Gastdozenten gerne mit dem Chor.

So hätten schon der frühere Leiter des Windsbacher Knabenchores, Karl Friedrich Beringer, Thomas Clamor von der Sächsischen Bläserphilharmonie und Christian Sprenger, Professor für Posaune in Weimar, mit den jungen Leuten geübt, berichtet Dikhoff. Seit in der Früh wird am Knappenberg geprobt, mit Pausen nur auf Zuruf. Doch die Stimmung ist trotzdem gut. Es könnte auch an dem Stück "Where Eagles Soar" liegen, ein sehr lyrisches, erhebendes Stück. "Ratata-tam, ratata-tam", blasen die Musiker. Es erinnert ein wenig an Hollywood-Filmmusik.

"Das Stück wurde geschrieben, um das menschliche Potenzial zu entfalten, dass jeder seine Träume verwirklichen kann und sich wie ein Adler in die Lüfte erheben. Das hat so eine Euphorie", sagt Profi-Schlagzeuger Daniel Piccon, der den Posaunenchor bei dieser Aufführung unterstützt. Die vorantreibende Rhythmik beflügelt die jungen Leute sichtlich. Der Klang steht wie eine Wand im Raum.

Posaunist Phillip (25) aus Altensittenbach bei Hersbruck feilt derweilen an seinem "Adler-Solo". Die Musiker sind froh über eine kurze Pause. Schon den ganzen Tag müssen sie ihre Gesichtsmuskulatur für das Blasen anspannen. "Das ist sowohl ansatzmäßig als auch von der Konzentration her manchmal der Wahnsinn", sagt Dikhoff. Kein Wunder sei es, dass am Abend ausgelassen gefeiert werde, sagt Dikhoff. Und manchmal entstehen dort auch Freundschaften fürs Leben. Selbst eine Ehe soll im Jugendposaunenchor schon geschlossen worden sein, "mit reichlich Musik zur Hochzeit".

Gabriele Ingenthron (epd)