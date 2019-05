Region wird zur Hochburg des Figurentheaters

Festival in Erlangen, Nürnberg, Fürth und Schwabach startet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zehn Tage, vier Städte, ein Festival: Die Daten und Fakten des 21. Figurentheater-Festivals sind bereits vor dem Start am 24. Mai eindrucksvoll. Bis 2. Juni werden 70 Compagnien und Einzelkünstler aus 20 Ländern in Erlangen, Nürnberg, Fürth und Schwabach zu Gast sein. Gezeigt werden 87 verschiedene Inszenierungen in 226 Vorstellungen an 36 Veranstaltungsorten.

Die fünf Künstler von foolpool entwickeln ihre Performances, Shows und Walk Acts seit über 30 Jahren selbst, verbinden darin Pantomime, Comedy und Artistik und suchen die Interaktion mit dem Publikum. Mit „Die Herde der Maschinenwesen“ haben sie den Fahrrädern das Laufen beigebracht und machen damit die Fürther Fußgängerzone unsicher (24. und 25. Mai) © Birgit Bode



Die fünf Künstler von foolpool entwickeln ihre Performances, Shows und Walk Acts seit über 30 Jahren selbst, verbinden darin Pantomime, Comedy und Artistik und suchen die Interaktion mit dem Publikum. Mit „Die Herde der Maschinenwesen“ haben sie den Fahrrädern das Laufen beigebracht und machen damit die Fürther Fußgängerzone unsicher (24. und 25. Mai) Foto: Birgit Bode



„Beflügelt durch die Bewerbung Nürnbergs mit der Metropolregion zur Kulturhauptstadt Europas 2025“, so die Veranstalter, soll sich das längst für alle Sparten bis hin zu den Neuen Medien offene Festival erneut einen Schritt weiter entwickeln.



Der Franzose Renaud Herbin eröffnet das Festival mit der Tänzerin Julie Nioche und hunderten Figuren mit „At the Still Point of the Turning World“ des TJP – Centre Dramatique National d’Alsace aus Straßburg in Erlangen. In Nürnberg reitet die slowenische Gruppe Via Negativa zum Auftakt in „The Ninth“ durch die Klanglandschaften von Beethovens Neunter Sinfonie. In Fürth wird Helmut Haberkamms fränkischer Western „Glopf an die Himmelsdür“ vom Theater Kuckucksheim gezeigt, während Schwabach mit „Das Lobbüro“ von flunker produktionen einen Tag später in das Festival einsteigt.

Stammgäste kommen

Neben bestens bekannten Compagnien, wie Mossoux-Bonté, Meinhardt & Krauss, das Figurentheater Wilde & Vogel, das niederländische Objekttheater TamTam und das Puppentheater Ljubljana, gibt es auch ein Wiedersehen mit den russischen Avantgardisten Akhe, die ihre Trilogie „Demokratie“, „Diktatur“, „Utopie“ zeigen.

Bilderstrecke zum Thema Figurentheaterfestival entführt in fantastische Parallelwelten Das Internationale Figurentheaterfestival ist eines der wichtigsten seiner Art für zeitgenössisches Figuren-, Bilder-, und Objekttheater an der Schnittstelle zu Tanz, Performance und neuen Medien in Europa. Es findet in Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach statt. 70 Compagnien aus 20 Ländern werden ihre Arbeiten in rund 220 Vorstellungen präsentieren.



Als eine der streitbarsten Inszenierungen von Romeo Castellucci und der Socìetas Raffaello Sanzio wird die Produktion „On the Concept of the Face, Regarding the Son of God“ angekündigt. Zur stark vertretenen deutschsprachigen Szene gehören neben Stars wie Christoph Bochdansky auch die regionalen Theatermacher, darunter Thalias Kompagnons, das Theater Salz+ Pfeffer, das Tanzwerk Vertikal und das Ensemble Extraordinaire am Theater Erlangen.



Wie vor 40 Jahren, als Straßentheater beim Festival eine wichtige Rolle spielte, führen auch diesmal mehrere Künstler und Compagnien in den öffentlichen Raum – vom Burgbergkeller bis aufs Parkhausdach. Auch die gesellschaftlichen Veränderungen durch die Digitalisierung und deren Auswirkungen auf Demokratie und Öffentlichkeit werden von den Theatermachern reflektiert und sind außerdem Thema von Vorträgen und Diskussionen.

www.figurentheaterfestival.de

nn