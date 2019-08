Rocker-Rentner und Riffs: Das Wacken-Festival in Bildern

Vier Tage lang stand in Schleswig-Holstein alles im Zeichen des Metals - vor 1 Stunde

WACKEN - Die größte Metal-Sause der Welt sorgte auch dieses Jahr wieder für spannende und kuriose Schnappschüsse: Während am Vortag des Festivals das Gelände teilweise wegen eines Gewitters geräumt werden musste, machten Rocker-Rentner einen Seniorenausflug auf das Wacken Open Air. Auch ansonsten gab es viel zu sehen - wir haben die besten Schnappschüsse zusammengesucht.

Wenn sich in der beschaulichen schleswig-holsteiner Gemeinde Wacken tausende von schwarz gekleideten Metalfans einfinden, dann kann das nur eines heißen: Das Wacken Open Air findet wieder statt. Auch dieses Jahr gab es auf dem Metal-Festival wieder einiges zu sehen: So reisten mehrere Senioren für einen Tagesausflug auf das Gelände. Bereits am Vortag der Veranstaltung musste außerdem ein Teil der Anlage geräumt werden. Weitere sehenswerte Schnappschüsse gibt es in dieser Bildergalerie zu sehen:

Bilderstrecke zum Thema Bühnenyoga und ganz viel Metal: Die besten Wacken-Schnappschüsse Egal ob Fantasie-Samurai, flottes Bienchen oder der Donnergott Thor: Das Wacken Open Air lockt sie alle nach Schleswig-Holstein. Bei dem laut Veranstaler größten Metal-Festival der Welt trafen sich auch dieses Jahr wieder tausende Metalfans, um Bands wie Hammerfall und Black Stone Cherry zu lauschen, eine wilde Sause zu feiern - und ein wenig Yoga zu machen.



mch