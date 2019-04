Schauspielerin Hannelore Elsner stirbt im Alter von 76 Jahren

Darstellerin war zuletzt im Kino in "Kirschblüten und Dämonen" zu sehen - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Die Schauspielerin Hannelore Elsner ist tot. Das teilte der Anwalt der Familie am Dienstag in Hamburg mit. Sie starb am Ostersonntag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren.

Medienberichten zufolge ist die berühmte Schauspielerin Hannelore Elsner am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren gestorben. © Tobias Hase/dpa



Wie Familienanwalt Dr. Matthias Prinz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) bestätigte, ist die 76-Jährige am Ostersonntag gestorben.

Hannelore Elsner war eine gefeierte Charakterdarstellerin und eine der letzten Schauspieldiven in der deutschen Filmlandschaft. Seit Jahrzehnten zog sie ein großes Publikum in ihren Bann. Gleichzeitig inspirierte sie Autoren und Regisseure immer wieder zu neuen Meisterwerken. Dabei ließ sie sich nie in eine bestimmte Richtung festlegen. Zuletzt war Hannelore Elsner im Kino in "Kirschblüten und Dämonen" zu sehen.

